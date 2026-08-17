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A Miss Balaton 2026 győztese, Antal Emőke
Nyitókép: MissBalaton.hu

Szépség, alázat, kedvesség, segítőkészség – így nyert idén a Miss Universe Balaton győztese

Infostart / InfoRádió

Antal Emőke lett idén a Balaton királynője, ő nyerte a Miss Balaton szépségverseny augusztus 15-i döntőjét. Az InfoRádiónak beszámoló Magony Szilvia, a megméretés versenyzőinek kommunikációs trénere szerint a Miss Balaton cím több lehetőséget kínál, lehet is élni velük.

Emlékezhetünk, hogy nemrégiben volt a füredi Anna-bál, ott is bál szépét és udvarhölgyeket választottak. Most hétvégén a Miss Balaton versenynek is éppen Balatonfüred volt a helyszíne.

Mint Magony Szilvia, a versenyzők kommunikációs trénere az InfoRádió megkeresésére elmondta, mindkét megméretésnek komoly tradíciója van, igaz, az Anna-bálhoz nem hasonlítható semmi a téren, hogy már mintegy kétszáz éves a hagyománya, és a balatoni városnak is ikonikus rendezvénye.

Lassan azért szerinte a Miss Balaton is itt tart, hiszen egy olyan országos színvonalú rendezvényről van szó, ami igazából nemcsak egy estére koncentrál, hanem az egész évre; a lányokat is jó három hónapon át készítik erre a napra, majd a megszerzett tudást vigyék is tovább. Épp ez is az egyik fő különbség az Anna-bál szépe és a Miss Balaton megválasztása között, hogy az Anna-bál hagyománya egy estére, illetve a másnapi rendezvényre koncentrál, a Miss Balaton viszont egy kezdet nagyon sok lánynak.

Amit a Miss Balaton ad:

  • önismeret-fejlesztés
  • a rendezvény általi lehetőségek (modellkarrier sok-sok éven át)
  • részvétel divatbemutatókon, fotózákoson
  • a győztesé egy nagyon komoly menedzsmentszerződés egy évre, ami lehetőség az egész további élet megalapozására.

A győztes Antal Emőkének a titka a szépségen túl Magony Szilvia szerint nagyon összetett, az, hogy gyönyörű, mind a 12 döntős lányra jellemző volt.

„Antal Emőkének nyilván van egy nagyon erős kisugárzása, nagyon jó jelenléte a színpadon, ami hozzátesz a szépségéhez. Emellett a kedvessége, az alázata, és azt hiszem, hogy az a hozzáállás, ahogy a többieket is segítve próbált felkészülni a döntőre, illetve nyilván a jövőbe vetett ambíciói, ezek mind-mind hozzásegíthették ahhoz, hogy az öt zsűritag végül nehezen, de egyöntetűen őt választotta meg” – részletezte.

A cikk Kocsonya Zoltán interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Kultúra    Szépség, alázat, kedvesség, segítőkészség – így nyert idén a Miss Universe Balaton győztese

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