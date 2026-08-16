Bocs, véletlen volt, de..., kritikus napok jönnek Paksnál, kinyitnak egy zsilipet a Dunán

A Duna vízszintje jelenleg mindössze 9 centiméterre van attól a kritikus határtól, amely az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását tenné szükségessé. A keddi és szerdai napon további 14–15 centiméteres apadás várható, amit a szakemberek vízátcsoportosítással és ideiglenes műtárgyak építésével próbálnak ellensúlyozni – írja Magyar Péter a közösségi oldalán.

A helyzet kezelésére a vízügyi szakemberek döntése értelmében

hétfőn megnyitják a Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD) zsilipjét,

amellyel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Duna-ágba, ez Paksnál kétcentiméteres vízszintemelkedést eredményezhet. Ezzel párhuzamosan rohamtempóban zajlik a fenékküszöb építése, és csütörtöktől az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására is a vízszint újbóli emelkedésére számítanak.

A kormányfő délelőtt egy videót is közreadott, amelyen valakihez vagy valaminek odakoccant egy csáklyát.

A helyszínen folyamatosan süllyesztik azt a két, egyenként 80 méteres bárkát, amelyek vízbe szivattyúzásával szabályozzák az áramlást; a tervek szerint a mai estig elérik az 1 méteres süllyedési szintet. A keresztbe állított hajótestekre hatalmas víznyomás nehezedik, ezért azokat eddig ki nem próbált vastagságú, 500 méter hosszúságú acélsodronyokkal rögzítik a 8 méter mélyre lefúrt, 70 centiméter átmérőjű cölöpökhöz.