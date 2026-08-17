Márki-Zay Péter egy bűzös ügy miatt vár miniszteri segítséget

A politikus levelében úgy fogalmazott, „nem tekinthető elfogadható állapotnak, hogy egy ipari tevékenység ilyen hosszú időn keresztül, rendszeresen és érzékelhető módon rontsa az itt élők életminőségét”.

A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy az államnak az ATEV esetében nemcsak hatósági, hanem tulajdonosi felelőssége is fennáll. Álláspontja szerint az államnak tulajdonosként azt is biztosítania kell, hogy a társaság működése ne járjon egy teljes városi közösség életminőségét tartósan és rendszeresen rontó környezeti hatásokkal.

Márki-Zay Péter ugyanakkor kiemelte, az önkormányzatnak nem célja az ATEV működésének ellehetetlenítése. A város elismeri a társaság országosan fontos állategészségügyi és hulladékgazdálkodási szerepét, valamint azt is, hogy a hódmezővásárhelyi üzem helyi és térségi munkahelyeket biztosít. Az önkormányzat ezért olyan megoldást szeretne, amely az üzem hosszú távú működését korszerű technológiával, a környezetével együttműködve teszi lehetővé.

A polgármester szerint a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány – amelynek Lázár János volt a kuratóriumi elnöke – 2024-ben egymilliárd, tavaly pedig további kétmilliárd forint osztalék kifizetéséről döntött, miközben nem költött az üzem okozta probléma megszüntetéséhez szükséges fejlesztésekre.

Az ATEV Zrt. országos lefedettséggel gyűjti az állati melléktermékeket. Négy üzemében - Debrecenben, Solton, Hódmezővásárhelyen és Mátyásdombon - ezek ártalmatlanítását, kezelését, feldolgozását végzi. A cég legnagyobb, mintegy száz dolgozót foglalkoztató hódmezővásárhelyi gyárában az uniós csatlakozás óta kizárólag egészséges állatoktól származó baromfivágóhídi melléktermékeket dolgoznak föl. Az üzem baromfilisztet, hemoglobin vérterméket, toll-lisztet és takarmányzsírt állít elő. Emellett egy gyűjtő-átrakót is üzemeltetnek.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a csaknem ötszáz alkalmazottat foglalkoztató ATEV Zrt. Tavaly 25,2 milliárd forintos nettó árbevételt ért el, ami 35 százalékkal haladta meg az előző évit. A cég árbevételének több mint negyede exportból származik. A vállalkozás tavaly 3,914 milliárd forint adózott eredményt ért el, ami több mint duplája a 2024-esnek.