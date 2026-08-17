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Utasok a szicíliai Catania repülõterén 2026. augusztus 11-én, miután az Etna tûzhûnyó kitörése miatt lezárták a légi kikötõt.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Orietta Scardino

Újabb korlátozás a cataniai repülőtéren az Etna miatt, egy turista is meghalt

Infostart / MTI

A szicíliai vulkánból felszállt hamufelhő miatt kedd délig lezárták Catania repülőtere egyik szektorát, óránként tíz járatot fogadnak - közölte a légikikötő üzemeltetője hétfőn. Meghalt egy amerikai turista, akit az Etnán villám talált el.

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Az intézkedés kezdetben hétfő kora délutánig volt érvényes. A korlátozást azonban kedd délig meghosszabbították: óránként tíz repülőgépet fogadnak.

Arra kérték az utasokat, hogy a légitársaságok felületein ellenőrizzék járatuk tényleges állapotát.

Az üzemeltető (Sec) közleménye szerint kizárólag a repülőtér érkezési területére, a B1 szektorra vonatkozik, az induló járatok felszállását nem korlátozták.

A villámcsapásba belehalt 29 éves amerikai férfi a vulkán lezárt részén tartózkodott, amikor vihar tört ki. A tűzoltók vasárnap este érték el a turistát, akinek súlyos volt az állapota. A legközelebbi kórházba már halottan érkezett meg.

Az olasz Országos Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) közölte, hogy hétfő reggel újabb lávafolyam tört elő a Valle del Bove völgyében, 2200 és 2350 méteres magasság között. Ezzel egy időben a Voragine-kráterből hamufelhő száll fel a magasba, amelyet a szél dél-keleti irányba visz.

Gianmarco Mazzi idegenforgalomért felelős miniszter együttérzését fejezte ki a Szicílián tartózkodó turistáknak, valamint mindazoknak, akik Cataniában és térségében a vulkán teremtette vészhelyzetet kezelik.

A miniszter hangoztatta, hogy minél előbb megoldást kell találni, mivel az Etna kitörése ismétlődő jelenségnek számít.

A vulkán augusztus 7. óta aktív ismét.

Szicíliában négy légikikötő működik, de a nemzetközi forgalmat Catania és Palermo bonyolítja le.

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