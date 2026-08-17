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Hospital corridor with gurneys and bed trolleys
Nyitókép: Getty Images/tirc83

Lengyel bejelentés a M3-ason történt busztragédia kapcsán

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Két varsói kórház és több dél-lengyelországi kórház készen áll az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására – közölte hétfői sajtóértekezletén Teresa Kubas-Hul, a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaság vezetője.

A lengyel légi mentőszolgálat készenlétben áll, és ha erre lehetőség nyílik, hazaszállítja a súlyos sérülteket. Erről a Magyarországra kiküldött lengyel orvosi csapat fog dönteni – mondta el a kárpátaljai vajda.

Amennyiben a sérültek egy részét a magyarországi kórházakban kell ápolni, a lengyel állami Stratégiai Tartalékok Ügynöksége (RARS) beszerzi és továbbítja a szükséges gyógyszereket – jelentette be Kubas-Hul. Közölte továbbá:

a baleset miatt Magyarországra indult mások mellett hat lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport is, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet.

Korábbi hivatalos közlések szerint vasárnap este Magyarországra egy kormányrepülőgéppel indult Katarzyna Kacperczyk lengyel egészségügyiminiszter-helyettes, Wojciech Zajaczkowski lengyel külügyminiszter-helyettes és több varsói diplomata, valamint hat orvos.

A sérültek esetleges hazaszállítása miatt készenlétbe helyezték a Krakkóban állomásozó, CASA típusú katonai repülőgépet, a légi mentőszolgálat két gépét, valamint mentőautókat is.

A vasárnapra virradóra szerencsétlenül járt busz a Kárpátaljai vajdaságból származó zarándoklat résztvevőit szállította, akik hazatérőben voltak a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból. A balesetben 12 ember halt meg, a busz 56 utasának mindegyike és két sofőrje is megsérült. Teresa Kubas-Hul hétfői beszámolója szerint eddig a halottak közül hetet azonosítottak. A hozzátartozókat erről pszichológusok közreműködésével értesítik.

A tragédia miatt hétfő délben a Rzeszów városában működő kárpátaljai vajdasági hivatalban egyperces néma csenddel emlékeznek a baleset áldozataira. A hivatal épületein a zászlókat félárbocra engedték. A vajdaságbeli településeken felfüggesztették a tervezett kulturális rendezvényeket és ünnepségeket.

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