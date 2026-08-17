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A római Bárka-szökőkút vizével hűsíti magát egy nő 2023. július 17-én, amikor hőhullám uralja Olaszországot, a fővárosban a legmagasabb hőmérséklet eléri a 38-41 Celsius-fokot.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Giuseppe Lami

Tragikus volt az eddigi két nyári hőhullám

Infostart / MTI

Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten – hívta fel a figyelmet a Másfélfok – Éghajlatváltozás közérthetően című szakportálon olvasható elemzés.

Szabó Péter éghajlatkutató, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszékének doktorandusza elemzésében arról írt, hogy Budapesten sosem voltak még olyan hőhullámok, mint amilyenek idén kétszer is előfordultak.

Az első június 20-án kezdődött és 12 napig tartott, a második július 30-án kezdődött és 9 napig tartott. A júliusi hőhullám ugyan rövidebb, de intenzívebb, vagyis összességében megterhelőbb volt.

Mindkétszer melegebb volt a fővárosban, mint 2007-ben, a korábbi abszolút melegrekord idején.

Az 1994-es hőhullám is 12 napig tartott, akárcsak az idei június végi, de közel sem volt olyan intenzív, mint az idei kettő. A 2024. júliusi ugyan a leghosszabb, 13 napos hőhullám volt, de kevésbé volt intenzív, mint az idei augusztus eleji.

Hozzátette: az adatok szerint a 20. században több évtizedig néhány évente jelentkeztek kissé intenzív hőhullámok, majd volt egy hosszabb időszak, amikor nem alakult ki hőhullám, de 1990 után megjelent a klímaváltozás hatása és igazán 2010 után váltak hosszúvá és intenzívvé a hőhullámok. Kimutatható, hogy a hőhullámok intenzitása nagyobb mértékben növekedett, mint azok hossza, vagyis a szervezetnek egyre nehezebb elviselnie őket.

Arról is írt, hogy a hőhullámokat az idősek, a kisgyermekek, valamint a szív- és érrendszeri betegségekkel élők viselik különösen nehezen. Mint rámutatott, a legmelegebb nyáron, 2024-ben a hőhullámok három hete alatt összesen mintegy 1300-zal többen haltak meg, vagyis országosan közel 20 százalékos volt a többlethalálozás.

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