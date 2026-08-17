ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.2
usd:
312.01
bux:
150539.57
2026. augusztus 17. hétfő Jácint
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Caution tape is seen in front of a downed tree blocking a road the day after Hurricane Lala near Volcano, Hawaii, Sunday, Aug. 16, 2026. The Category 1 hurricane brought heavy rain and strong winds to the island of Hawaii before moving away without making landfall. (Photo by Stephen Lam/San Francisco Chronicle via Getty Images)
Nyitókép: Stephen Lam/San Francisco Chronicle via Getty Images

Szörnyű, amit a Lala művelt Hawaiin

Infostart / MTI

Vasárnap délután több mint 180 ezer fogyasztó maradt áram nélkül az Egyesült Államokhoz tartozó Hawaii államban, miután a Lala hurrikán áthaladt a szigetcsoport felett, majd trópusi viharrá gyengült.

A poweroutage.us szakportál adatai szerint Hawaii-szerte mintegy 183 ezer fogyasztó maradt áram nélkül. A legnépesebb szigeten, az Oahun az áramkimaradások száma több mint 220 ezerről mintegy 130 ezerre csökkent - közölték az állami tisztviselők egy sajtótájékoztatón.

A hatóságok legalább száz megrongálódott házról kaptak jelentést – mondta Josh Green, Hawaii kormányzója.

A Lala „még soha nem látott” hirtelen árvizekkel sújtotta Hawaii egyes részeit - közölte egy állami tisztviselő. A hatóságok felszólították a lakosokat, hogy maradjanak otthon, miután legalább egy ember meghalt egy balesetben.

„A mai nap nem alkalmas a strandra menni” – mondta egy tisztviselő sajtótájékoztatóján.

A helyi közlekedési minisztérium által közzétett videó azt mutatta, hogy az árvíz elöntötte az utakat. A helyi meteorológiai szolgálat szerint az ár elsodort két házat is.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Szörnyű, amit a Lala művelt Hawaiin

árvíz

időjárás

áramszünet

hurrikán

hawaii

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyetlen pillanatnyi elbóbiskolás a buszvezetői ülésben az erőhatások miatt is nagyságrendekkel veszedelmesebb – szakértő

Egyetlen pillanatnyi elbóbiskolás a buszvezetői ülésben az erőhatások miatt is nagyságrendekkel veszedelmesebb – szakértő
A buszokban van biztonsági öv ugyanúgy, mint a gépkocsikban, viszont egyrészt nagyon ritkán használják, másrészt a kocsi a baleset pillanatában is sokkal biztonságosabb objektív fizikai paraméterek miatt. Ezekről is beszélt a lengyel zarándokok M3-ason történt vasárnapi tragédiájával összefüggésben Hajas József igazságügyi gépjárműszakértő.
 

Tragikus buszbaleset: még mindig vannak, akik nem tudják, mi történt a szerettükkel

„Másodpercek alatt történt” – túlélő számolt be a lengyel busz balesetéről

Elkészült a katasztrófavédelem videója a busztragédiáról

Kórház, útzár, őrizetbe vétel – fontos részletek az éjjeli busztragédiáról

Donald Trump „lába bánhatja”, ha annektálja a Hormuzi-szorost

Donald Trump „lába bánhatja”, ha annektálja a Hormuzi-szorost

„Eltörik a lábát” – ez volt a válasz Iránból Donald Trump fenyegetésére, hogy amerikai területté nyilvánítja a Hormuzi-szorost. A fontos szállítási útvonal körül továbbra is patthelyzet uralkodik, miközben Irán azt ismétli, hogy kizárólag ő ellenőrizheti azt.
VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Belépett a hidegfront Magyarországra, de hol lesz eső?

Belépett a hidegfront Magyarországra, de hol lesz eső?

Északnyugat felől hidegfront érte el az országot, amelynek hatására megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok a zországban. A csapadék eloszlása azonban rendkívül egyenetlen lesz, így országos, áztató esőre továbbra sem lehet számítani. A hőmérsékletben is jelentős különbségek alakulnak ki az egyes régiók között - írta hétfőn reggel Facebook-oldalán a HungaroMet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli bejelentés a Kis-Balatonról: erre készüljön, aki a hétvégén kirándulni indul

Rendkívüli bejelentés a Kis-Balatonról: erre készüljön, aki a hétvégén kirándulni indul

Két népszerű kis-balatoni kirándulóhely is megújult: új festést kapott a Mekenyei kilátó, a Kányavári-szigetre vezető ikonikus fahídon pedig lecserélték az elhasználódott pallókat.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump envoy Kushner arrives in Israel after rare Hamas talks on Gaza peace plan

Trump envoy Kushner arrives in Israel after rare Hamas talks on Gaza peace plan

US President Trump's son-in-law Jared Kushner is expected to meet Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu later on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 17. 09:57
Lengyel bejelentés a M3-ason történt busztragédia kapcsán
2026. augusztus 17. 09:32
Katona vesztette életét a tűz oltása közben Aragónia hegyeiben
×
×