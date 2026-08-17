Szörnyű, amit a Lala művelt Hawaiin

A poweroutage.us szakportál adatai szerint Hawaii-szerte mintegy 183 ezer fogyasztó maradt áram nélkül. A legnépesebb szigeten, az Oahun az áramkimaradások száma több mint 220 ezerről mintegy 130 ezerre csökkent - közölték az állami tisztviselők egy sajtótájékoztatón.

A hatóságok legalább száz megrongálódott házról kaptak jelentést – mondta Josh Green, Hawaii kormányzója.

A Lala „még soha nem látott” hirtelen árvizekkel sújtotta Hawaii egyes részeit - közölte egy állami tisztviselő. A hatóságok felszólították a lakosokat, hogy maradjanak otthon, miután legalább egy ember meghalt egy balesetben.

„A mai nap nem alkalmas a strandra menni” – mondta egy tisztviselő sajtótájékoztatóján.

A helyi közlekedési minisztérium által közzétett videó azt mutatta, hogy az árvíz elöntötte az utakat. A helyi meteorológiai szolgálat szerint az ár elsodort két házat is.