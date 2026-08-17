Esti aszfaltozás miatt újra eleshet Szentendre közlekedése

A beruházó a korábbi tapasztalatokat és a lakossági kéréseket szem előtt tartva úgy ütemezte a munkavégzést, hogy az a nappali csúcsforgalmat a lehető legkevésbé zavarja. A kivitelezés ezért kizárólag az esti és éjszakai órákban, 18:00 és 06:00 óra között zajlik.

A tervek szerint a két éjszakát igénybe vevő munkálatok ideje alatt félpályás zárás és jelzőőrös forgalomirányítás mellett haladhat a forgalom, ami torlódásokat okozhat.

Napközben, 06:00 és 18:00 óra között a teljes útszakaszt visszaadják a közlekedőknek.

Az érintett területen az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időszakos korlátozások mellett biztosított lesz, ugyanakkor a Möller István utca, a Levendula utca, a Rózsa utca és a Rózsa köz az aszfaltozás ideje alatt lezárásra kerül, ezekbe az utcákba tilos lesz a be- és kihajtás.

A Magyar Közút felhívja az autósok figyelmét, hogy az új aszfaltrétegen fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel a burkolati jelek felfestése csak a teljes aszfaltozás befejezését követően történik meg.