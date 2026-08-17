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conflict between North Korea and South Korea
Nyitókép: Perytskyy/Getty Images

Meglepő gesztust tett Kim Dzsong Unnak Donald Trump

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok jelentősen visszafogja részvételét a Dél-Koreával közös, hétfőn kezdődő éves hadgyakorlaton – jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap.

Az elnök internetes közösségi oldalán washingtoni idő szerint vasárnap este megjelent bejegyzésében a döntést részben azzal indokolta, hogy az amerikai és dél-koreai erők közös hadgyakorlata rossz üzenetet küld Észak-Korea felé.

„Az Észak-Koreát vezető Kim Dzsong Unnal fenntartott nagyon jó kapcsolatomat figyelembe véve nem vagyok elégedett azzal a ténnyel, hogy az Egyesült Államok hosszú ideje megegyezett Dél-Koreával egy közös hadgyakorlatban” – írta Donald Trump, egyben kifogásolta a gyakorlat költségeit, amelyek nagy részét – szavai szerint – az amerikai fél fizeti.

Az Egyesült Államok és Észak-Korea viszonyára utalva az elnök kifejtette, hogy a katonai gyakorlat „teljesen helytelen és ellenséges üzenetet küld egy ország felé, amely – ameddig Donald J. Trump az elnök – nem lép fel fenyegetően, és tiszteletet mutat”.

Közölte, hogy miután a Dél-Koreával közös hadgyakorlat lemondására már kevés idő lenne, ezért utasítást adott Pete Hegseth hadügyminiszternek arra, hogy „jelentősen” mérsékelje a katonai műveletek nagyságrendjét.

Donald Trump Truth Social oldalán megjelent bejegyzésében bírálta Dél-Korea elnökét is, amiért a közelmúltban visszautasította az ő kérését arra, hogy Szöul csatlakozzon az Irán „nukleáris mentesítésére” irányuló erőfeszítésekhez.

A Dél-Korea térségében hétfőn kezdődő Ulchi Freedom Shield elnevezésű éves hadgyakorlaton 18 ezer dél-koreai katona mellett az ott állomásozó 29 ezer fős amerikai haderő egységei és több NATO tagország képviselői vesznek részt. A hadgyakorlat az eredeti tervek szerint 11 napig tart.

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