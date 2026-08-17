Erdogan tisztázta, mit gondol az EU-tagságról

„Az Európai Unió nem prioritás számunkra” – fogalmazott vasárnap Erdogan. Hozzátette, hogy Törökország nem zárta be az ajtót az uniós csatlakozás előtt, az azonban már nem élvez elsőbbséget. A török elnök szerint az Európai Unió lenne a vesztese annak, ha továbbra is elutasítaná Törökországot.

Törökország 1999 óta tagjelöltje az Európai Uniónak. A csatlakozási tárgyalások 2005-ben kezdődtek, de mára befagytak a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok törökországi helyzetének romlása miatt.

Az utóbbi időben különösen sok bírálat érte a török vezetést az ellenzékkel szembeni fellépés miatt, mindenekelőtt Ekrem Imamoglu volt isztambuli főpolgármester bebörtönzése kapcsán. Imamoglu a silivri börtönkomplexum bíróságán zajló hétfői tárgyaláson „teljes képtelenségnek” nevezte az ellene és három másik vádlott ellen emelt „politikai kémkedési” vádakat.

Imamoglut egyebek mellett korrupcióval, pénzmosással és bűnszervezet létrehozásával vádolják. A török ellenzék politikai indíttatásúnak tartja az eljárást, és azzal vádolja Erdogant, hogy az igazságszolgáltatás segítségével próbálja félreállítani legjelentősebb politikai riválisát. A kormány tagadja, hogy befolyást gyakorolna az igazságszolgáltatásra.