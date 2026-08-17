Buszbaleset: négy Egerben ápolt sérült állapota súlyos

Szegedi Erzsébet az MTI kérdésére elmondta: a buszbaleset tíz sérültjét ápolják náluk, hetet a traumatológiai, kettőt az ortopédiai, egyet pedig az intenzív osztályon. Mindegyikük állapota stabil, nem életveszélyes, többen még további vizsgálatokra várnak. Négy sérült állapota súlyos, ők jellemzően nyakcsigolya-, hátcsigolya-, illetve koponyatörést szenvedtek – tette hozzá.

Jelezte: megérkeztek az intézménybe a lengyel nagykövetség és konzulátus munkatársai, akik most egyeztetik és szervezik a sérültek hazaszállítását. Munkájukat két tolmács segíti.