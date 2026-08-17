Tragikus hír Hollywoodból: 36 évesen meghalt Hayden Panettiere

A színésznő édesapja közleményében azt írta: „mély fájdalommal osztjuk meg imádott Haydenünk tragikus távozását”. Felmérhetetlen szeretetet és örömöt hozott mindazok életébe, akik ismerték, és a rajongók millióinak, akik a képernyőn látták őt – áll a közleményben.

Egy időben Panettiere a korábbi nehézsúlyú ökölvívó-világbajnok, Volodimir Klicskó élettársa volt, egy közös lányuk született.

Panettiere a Denzel Washington főszereplésével készült Remember the Titans (2000) című filmben lett ismert, majd a Hősök című sorozatban Claire Bennet pompomlányt alakította. Szerepelt a Nashville című sorozatban is, a szerepért 2013-ban és 2014-ben is jelölték a Golden Globe-díjra a legjobb női mellékszereplő kategóriában. A Sikoly című sorozat két részében is feltűnt.

A színésznőnek idén tavasszal jelent meg önéletrajzi könyve, a This Is Me: A Reckoning, amelyben függőségeiről is nyíltan írt: szülés utáni depresszióban szenvedett, és az alkoholhoz, az opioidokhoz fordult. A halál okát egyelőre nem közölték.