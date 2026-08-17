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HOLLYWOOD, CALIFORNIA - SEPTEMBER 13: Hayden Panettiere attends the Los Angeles Premiere of Netflixs New Film Blonde at TCL Chinese Theatre on September 13, 2022 in Hollywood, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)
Nyitókép: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Tragikus hír Hollywoodból: 36 évesen meghalt Hayden Panettiere

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lhunyt 36 éves korában Hayden Panettiere amerikai színésznő, aki olyan alkotásokban játszott, mint a Nashville, a Hősök és a Sikoly című horror – közölte a The New York Times hétfőn a család közleményére hivatkozva.

A színésznő édesapja közleményében azt írta: „mély fájdalommal osztjuk meg imádott Haydenünk tragikus távozását”. Felmérhetetlen szeretetet és örömöt hozott mindazok életébe, akik ismerték, és a rajongók millióinak, akik a képernyőn látták őt – áll a közleményben.

Egy időben Panettiere a korábbi nehézsúlyú ökölvívó-világbajnok, Volodimir Klicskó élettársa volt, egy közös lányuk született.

Panettiere a Denzel Washington főszereplésével készült Remember the Titans (2000) című filmben lett ismert, majd a Hősök című sorozatban Claire Bennet pompomlányt alakította. Szerepelt a Nashville című sorozatban is, a szerepért 2013-ban és 2014-ben is jelölték a Golden Globe-díjra a legjobb női mellékszereplő kategóriában. A Sikoly című sorozat két részében is feltűnt.

A színésznőnek idén tavasszal jelent meg önéletrajzi könyve, a This Is Me: A Reckoning, amelyben függőségeiről is nyíltan írt: szülés utáni depresszióban szenvedett, és az alkoholhoz, az opioidokhoz fordult. A halál okát egyelőre nem közölték.

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