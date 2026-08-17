Új szabályt vezet be a Spotify

Az „AI Persona” jelölést azok az előadói profilok kapják meg, amelyek mögött nem valódi személy, hanem kizárólag mesterséges intelligencia által létrehozott figura áll. A jelölés pontos magyar megnevezése egyelőre nem ismert.

Az AI-előadók zenéi a jövőben nem kerülhetnek be a Spotify szerkesztői által összeállított lejátszási listákba, és az algoritmus ajánlásaiban sem jelennek majd meg. A platform szerint az előadók maguk is megjelölhetik profiljukat AI Personaként, a rendszer azonban nem kizárólag önbevallás alapján működik – írja a TechCrunch, amit a hvg.hu szemlézett.

A Spotify saját rendszereivel is ellenőrzi majd az előadói oldalakat, hogy azonosítsa az AI által generált előadókat. A vizsgálatot először a megfelelő számú hallgatóval rendelkező profilokon kezdik, így várhatóan a legnépszerűbb, nem létező előadók kapják meg elsőként a jelölést.

Az „AI Persona” megjelölés az előadói adatlap mellett a bemutatkozásban, a keresési találatokban és a lejátszási listákon is megjelenik majd az adott zeneszám mellett.

A zenészek fellebbezhetnek, ha úgy vélik, tévesen kapták meg az AI-jelölést.