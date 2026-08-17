ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.16
usd:
313.65
bux:
150552.7
2026. augusztus 17. hétfő Jácint
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy fejhallgató és egy iPhone 11 telefon képernyője, amelyen a Spotify ikon látható.
Nyitókép: Getty Images

Új szabályt vezet be a Spotify

Infostart

AI-jelölést kapnak szeptember közepétől a mesterséges intelligencia által létrehozott előadók a Spotifyon – közölte a zenei streamingplatform.

Az „AI Persona” jelölést azok az előadói profilok kapják meg, amelyek mögött nem valódi személy, hanem kizárólag mesterséges intelligencia által létrehozott figura áll. A jelölés pontos magyar megnevezése egyelőre nem ismert.

Az AI-előadók zenéi a jövőben nem kerülhetnek be a Spotify szerkesztői által összeállított lejátszási listákba, és az algoritmus ajánlásaiban sem jelennek majd meg. A platform szerint az előadók maguk is megjelölhetik profiljukat AI Personaként, a rendszer azonban nem kizárólag önbevallás alapján működik – írja a TechCrunch, amit a hvg.hu szemlézett.

A Spotify saját rendszereivel is ellenőrzi majd az előadói oldalakat, hogy azonosítsa az AI által generált előadókat. A vizsgálatot először a megfelelő számú hallgatóval rendelkező profilokon kezdik, így várhatóan a legnépszerűbb, nem létező előadók kapják meg elsőként a jelölést.

Az „AI Persona” megjelölés az előadói adatlap mellett a bemutatkozásban, a keresési találatokban és a lejátszási listákon is megjelenik majd az adott zeneszám mellett.

A zenészek fellebbezhetnek, ha úgy vélik, tévesen kapták meg az AI-jelölést.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Új szabályt vezet be a Spotify

zene

mesterséges intelligencia

spotify

ai

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bocs, véletlen volt, de..., kritikus napok jönnek Paksnál, kinyitnak egy zsilipet a Dunán

Bocs, véletlen volt, de..., kritikus napok jönnek Paksnál, kinyitnak egy zsilipet a Dunán

A Duna folyamatos apadása miatt emberfeletti munkával próbálják fenntartani a paksi atomerőmű két működő turbinájának vízellátását. A keddi és szerdai nap lesz a legkritikusabb, a szakemberek bárkák süllyesztésével és az RSD zsilipjének megnyitásával védekeznek.
 

Gyűjtenek Pakson

Nem csak a Duna, a Tisza is katasztrofális állapotban van, a búvárokat is bevetették Szolnoknál

VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Betelt a pohár a bankoknál: súlyos következményekre figyelmeztetnek a tervezett adóemelések miatt Londonban

Betelt a pohár a bankoknál: súlyos következményekre figyelmeztetnek a tervezett adóemelések miatt Londonban

Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója arra figyelmeztette John Healey brit pénzügyminisztert, hogy ne alakítson ki a bankok számára kedvezőtlenebb adókörnyezetet. A Wall Street egyik legbefolyásosabb vezetőjének telefonhívása a pénzügyi szektor átfogó lobbikampányának nyitánya az októberi költségvetés ismertetése előtt - jelentette a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
F1 Holland Nagydíj 2026: itt van minden fontos infó, a sprintfutam és a verseny időpontja Zandvoort, Hollandia helyszínen

F1 Holland Nagydíj 2026: itt van minden fontos infó, a sprintfutam és a verseny időpontja Zandvoort, Hollandia helyszínen

A több hetes nyári szünet végével hamarosan újra felbőgnek a motorok, a Forma 1-es világbajnokság mezőnye Zandvoort-ban, Hollandiában találkozik ismét a pihenő után.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump envoy Kushner meets Hamas leader to push Gaza peace plan

Trump envoy Kushner meets Hamas leader to push Gaza peace plan

The rare meeting comes a week after Israel rejected Donald Trump's peace plan for Gaza.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 17. 05:06
Fenyegető hír jött a szúnyogokról, jobban bírják a meleget, mint gondoltuk
2026. augusztus 17. 04:35
Makacs fertőzések a fogbeültetés után – itt a fájdalmas magyarázat
×
×