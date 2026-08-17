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Fiatalok ülnek sorban, okostelefonjukkal a kezükben.
Nyitókép: Unsplash

Több százezer fiókot törölt a Meta, egyetlen oka volt

Infostart / MTI

A vállalat azért döntött ilyen radikális lépés mellett Ausztráliában, mert az internetet szabályozó hatóság végrehajtási pert fontolgat azon platformok ellen, amelyek szerinte nem tettek elegendő és megfelelő intézkedést a kiskorúakra vonatkozó közösségimédia-tilalmi törvény betartása érdekében.

A Facebook és az Instagram tulajdonosa, a Meta csütörtökön közölte, hogy a világon elsőként bevezetett, tizenévesek számára szóló közösségimédia-tilalom óta több mint 750 ezer olyan fiókot törölt, amelyről azt gyanította, hogy 16 év alatti ausztrál használja, és további intézkedéseket ígért az esetleges szabályozói beavatkozásra tekintettel.

A vállalat közölte, hogy az ausztrál közösségimédia-tilalom decemberi hatálybalépése előtti időszaktól júniusig 462 ezer gyanús Instagram-fiókot és 294 ezer gyanús Facebook-fiókot kapcsolt le, szemben a januárig eltávolított 331 ezer Instagram-fiókkal és 173 ezer Facebook-fiókkal.

A világ legnagyobb közösségimédia-vállalata bejelentette, hogy betartja a törvényt, amely ellen más platformokkal együtt élénken tiltakozott.

A Meta azért szánta rá magát a lépésre, mert az ausztrál internetes szabályozó hatóság végrehajtási pert fontolgat azon platformok ellen, amelyek szerinte nem tettek elegendő és megfelelő intézkedést a törvény betartása érdekében.

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