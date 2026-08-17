Trump: Irán semmilyen módon nem juthat atomfegyverhez

Az Egyesült Államok és Irán júniusban írt alá tűzszüneti keretmegállapodást, amelyben a fegyvernyugvás mellett a felek leszögezték azt is, hogy Irán nem fejleszt nukleáris fegyvereket.

A harcok mindazonáltal az aláírás után néhány héttel, július elején kiújultak, Washington és Teherán pedig egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével.

Teherán korábban többször hangoztatta, hogy nukleáris programja békés célokat szolgál, nincs szándékában atomfegyver fejlesztése vagy beszerzése.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint Irán mintegy 440 kilogramm, körülbelül 60 százalékos tisztaságúra dúsított uránnal rendelkezik. Szakértők szerint, ha a dúsítás eléri a 90 százalékot, ez a mennyiség akár több atombomba előállításához is elegendő lehet.

Trump augusztus elején a Teheránnal folytatott tárgyalások folytatásáról számolt be, hozzátéve, hogy a megbeszélések következő szakaszában a nukleáris leszerelésről is egyeztetnek. Teherán ugyanakkor tagadta, hogy folyamatban lennének ilyen megbeszélések.