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Donald Trump amerikai elnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, miután aláírta az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetésérõl szóló rendeletet a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. augusztus 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Trump: Irán semmilyen módon nem juthat atomfegyverhez

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Elsődleges célunk, ahogy a jövőben is, hogy Irán ne juthasson semmilyen módon, semmilyen formában atomfegyverhez – szögezte le hétfőn Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon.

Az Egyesült Államok és Irán júniusban írt alá tűzszüneti keretmegállapodást, amelyben a fegyvernyugvás mellett a felek leszögezték azt is, hogy Irán nem fejleszt nukleáris fegyvereket.

A harcok mindazonáltal az aláírás után néhány héttel, július elején kiújultak, Washington és Teherán pedig egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével.

Teherán korábban többször hangoztatta, hogy nukleáris programja békés célokat szolgál, nincs szándékában atomfegyver fejlesztése vagy beszerzése.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint Irán mintegy 440 kilogramm, körülbelül 60 százalékos tisztaságúra dúsított uránnal rendelkezik. Szakértők szerint, ha a dúsítás eléri a 90 százalékot, ez a mennyiség akár több atombomba előállításához is elegendő lehet.

Trump augusztus elején a Teheránnal folytatott tárgyalások folytatásáról számolt be, hozzátéve, hogy a megbeszélések következő szakaszában a nukleáris leszerelésről is egyeztetnek. Teherán ugyanakkor tagadta, hogy folyamatban lennének ilyen megbeszélések.

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Kezdőlap    Külföld    Trump: Irán semmilyen módon nem juthat atomfegyverhez

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