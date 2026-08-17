ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.62
usd:
312.74
bux:
149921.39
2026. augusztus 17. hétfő Jácint
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Karácsony Gergely

Budapesti jegyet vagy bérletet venne? Ezen most meglepődhet

Infostart

Megújult Budapest jegy- és bérletkiadó automatáinak hálózata.

„Több mint tíz év után teljesen megújítottuk a BKK automatáinak hálózatát: 35 új, nagy kijelzős automata állt szolgálatba, és 280 meglévő készüléket teljes körűen felújítottunk” – jelentette be a Facebook-oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester hangsúlyozta: nem pusztán technikai fejlesztésről van szó, hiszen rengeteg budapesti és látogató jegy- és bérletvásárlása vált könnyebbé és gyorsabbá ezáltal.

A hálózat automatái az üzembe helyezésük óta már több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le, a rajtuk értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Közben a közlekedési jegyvásárlás is változik: egyre többen használják a BudapestGO-t és a Pay&GO-t, az automaták azonban továbbra is a BKK értékesítésének mintegy 40 százalékát adják – írta bejegyzésében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Budapesti jegyet vagy bérletet venne? Ezen most meglepődhet

bkk

megújulás

automata

karácsony gergely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Meg is indult az eljárás a buszos tömegszerencsétlenség sofőrje ellen

Meg is indult az eljárás a buszos tömegszerencsétlenség sofőrje ellen

Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen.
 

A mentőben vesztette életét az M3-ason történt busztragédia egyik áldozata

Új hírek az M3-ason történt tragédia túlélőiről

Egyetlen pillanatnyi elbóbiskolás a buszvezetői ülésben az erőhatások miatt is nagyságrendekkel veszedelmesebb – szakértő

Buszbaleset: négy Egerben ápolt sérült állapota súlyos

Lengyel bejelentés az M3-ason történt busztragédia kapcsán

Tragikus buszbaleset: még mindig vannak, akik nem tudják, mi történt a szerettükkel

VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A főszezonban állt le a stratégiai fontosságú horvát szolgáltatás – Ez sok turistát érint

A főszezonban állt le a stratégiai fontosságú horvát szolgáltatás – Ez sok turistát érint

Súlyos motorhiba miatt kénytelen volt leállítani az olaszországi kompjáratait a horvát állami hajózási társaság, a Jadrolinija. A nyári főszezon kellős közepén történt leállás komoly fennakadást okoz a turisztikai és a kereskedelmi forgalomban - jelentette a Croatia Week.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Százezres számla jöhet az örökség mellé 2026-ban: keményen fizethet, akinek a rokona ilyen lakásban élt

Százezres számla jöhet az örökség mellé 2026-ban: keményen fizethet, akinek a rokona ilyen lakásban élt

Meghal a főbérlő vagy a bérlő? Kevesen tudják, mi történik ilyenkor az albérlettel

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US to reduce military drills with South Korea after it stayed out of Iran war

Trump says US to reduce military drills with South Korea after it stayed out of Iran war

Trump cites his "very good relationship" with North Korea's leader in deciding to downsize the exercises.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 17. 16:13
A gázellátás biztosított, de van egy kis gond – Kapitány István számolt be a részletekről
2026. augusztus 17. 15:50
Paks – megnyitottak egy fontos zsilipet, nagyon bonyolult vízkormányzás zajlik
×
×