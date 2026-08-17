Budapesti jegyet vagy bérletet venne? Ezen most meglepődhet

„Több mint tíz év után teljesen megújítottuk a BKK automatáinak hálózatát: 35 új, nagy kijelzős automata állt szolgálatba, és 280 meglévő készüléket teljes körűen felújítottunk” – jelentette be a Facebook-oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester hangsúlyozta: nem pusztán technikai fejlesztésről van szó, hiszen rengeteg budapesti és látogató jegy- és bérletvásárlása vált könnyebbé és gyorsabbá ezáltal.

A hálózat automatái az üzembe helyezésük óta már több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le, a rajtuk értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Közben a közlekedési jegyvásárlás is változik: egyre többen használják a BudapestGO-t és a Pay&GO-t, az automaták azonban továbbra is a BKK értékesítésének mintegy 40 százalékát adják – írta bejegyzésében.