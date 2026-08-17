Kapósak a Vagyonvisszaszerzési Hivatal vezetői posztjai

Hantosi István arról tájékoztatott, hogy a bizottság várhatóan augusztus 24-én, zárt ülésen dönt a személyes meghallgatásra meghívott pályázókról. Tisztségenként legtöbb pontot elérő három pályázó kap meghívást, emellett valamennyi képviselőcsoport kérheti, hogy tisztségenként hívjanak meg további egy-egy pályázót.

A személyes meghallgatások a tervek szerint augusztus 25-26-án, szükség esetén augusztus 27-én is zajlanak majd. A meghallgatások főszabály szerint a bizottság nyilvános ülésén történnek, ezen tanácskozási joggal részt vesznek a képviselőcsoportok által bejelentett civil szervezetek képviselői is.

A testület a meghallgatást vagy annak egy részét zárt ülésen tartja, ha azt a pályázó személyes adatainak vagy törvény által védett más adatainak védelme szükségessé teszi – közölte Hantosi István.

Hozzátette: a bizottság várhatóan augusztus 27-én vagy 28-án tisztségenként külön dönt az Országgyűlésnek javasolt személyről, majd benyújtja döntését az Országgyűlésnek.

A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit az Országgyűlés titkos szavazással választja meg.

A bizottsági elnök közleményében felidézte: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a feladatai ellátásában független, kizárólag a jogszabályoknak alárendelt intézmény, amelynek feladata a közvagyon védelme, a jogellenesen elidegenített vagyon felkutatása, valamint a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések feltárása.

A hivatal az igazságszolgáltatás közreműködőjeként a törvényben meghatározottak szerint vesz részt a közvagyon védelmét és a jogellenesen elvesztett vagyon visszaszerzését szolgáló eljárásokban.