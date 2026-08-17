Új hírek az M3-ason történt tragédia túlélőiről

Németh Csaba közölte, mindkét súlyos sérültnél műtéti beavatkozásra van szükség, az egyik beteg a közlés időpontjában is a műtőben van. Az érintettek ellátása és intenzív terápiás kezelése folyamatos.

Hozzátette, a kórház traumatológiai osztályán öt beteget kezelnek, ellátásuk a sérüléseik jellegének és súlyosságának megfelelően történik.

Egy sérült vasárnap ambuláns ellátást követően távozott a kórházból, egy gerincsérültet pedig az idegsebészeti osztályon tartanak megfigyelés alatt. Ő – további kórházi kezelésre – szállítható állapotban van.

A sajtóreferens jelezte, a kórház valamennyi szükséges szakmai és tárgyi feltételt biztosít a sérültek ellátásához. Az időközben érkezett tizenhét hozzátartozó számára lengyel tolmácsot biztosítanak. A hozzátartozók a kórházban fekvő családtagokkal folyamatosan tartják a kapcsolatot, az orvosoktól felvilágosítást kaptak a kezelt hozzátartozójuk állapotáról, és szállást is biztosítottak nekik Miskolcon.

Németh Csaba közölte, hétfőn várják a lengyel orvoscsoport érkezését.