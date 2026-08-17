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Gumicsizmába lép egy egészségügyi dolgozó egy ebolaközpontban, a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén, Ituri tartomány székhelyén, Buniában 2026. július 22-én. Az afrikai ország egészségügyi minisztériuma szerint július 18-ig 2344 ebolás esetet erõsítettek meg, közülük 930 ember vesztette életét. Az ebolajárvány kitörésétmájus 15-én jelentették Ituriból, ahonnan gyorsan terjedt az ország más tartományaiba, és a szomszédos Ugandába is eljutott. A ragályt az ebola Bundibugyo vírustörzse okozza, amely ellen egyelõre nincs elfogadott védõoltás vagy hatékony kezelés.
Nyitókép: MTI/EPA/Dieudonné Dirole

30 percenként meghal egy ebolás Kongóban

Infostart / MTI

A jelenlegi ebola-járvány a valaha volt legtöbb halálos áldozatot követelő járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a kongói hatóságok hétfőn közzétett legfrissebb adatai szerint több mint 2300 halálesetet regisztráltak.

A Kongói DK május 15-én jelentette be, hogy az országban ismét kitört az ebola-járvány, amely az ország északi és keleti régióit érinti, ahol az állam jelenléte gyenge, az egészségügyi infrastruktúra hiányos, és a válaszintézkedések nem tudnak lépést tartani a megbetegedések robbanásszerű növekedésével.

Az eddigi legsúlyosabb ebola-járvány Kongóban 2018 és 2020 között pusztított; akkor 3381 megerősített esetet jegyeztek fel és 2299 ember halt meg a betegségben. A jelenlegi járvány mindössze három hónappal a kitörése után már 2325 halálesetet okozott a 4945 megerősített esetből.

A járványt okozó Bundibugyo-variáns ellen egyelőre nincs elérhető vakcina vagy kezelés.

A járvány a valaha regisztrált leggyorsabban terjed, és 30 percenként egy ember életét követeli – figyelmeztetett pénteken az ENSZ humanitárius ügyekért felelős vezetője.

A járvány már hat tartományra terjedt át a több mint 100 millió lakosú, hatalmas közép-afrikai országban, ahol az emberek mozgását sokszor lehetetlen ellenőrizni.

Az ebola-vírus, amely testnedvekkel való érintkezés útján terjed és vérzéses lázat okoz, az elmúlt 50 év során több mint 15 ezer ember életét követelte Afrikában.

Az Egészségügyi Világszervezet múlt szerdán reményének adott hangot, hogy három hónapon belül megfordíthatja a járvány terjedésének emelkedő tendenciáját Kongóban, miután több vakcina is tesztelés alatt áll a jelenlegi vírustörzs ellen.

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