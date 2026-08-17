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Bús Balázs, az NKA alelnöke beszédet mond a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Jankovics Marcell-emlékfalának átadásán 2023. május 18-án. Jankovics Marcell mesefigurája, a Fehérlófia színes grafikája díszíti májustól a NKA székházának tűzfalát.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Szentmisét tartottak Óbudán Bús Balázsért

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Közös kiállást szervezett a CitizenGO és a támogatók a volt óbudai polgármesterért, emellett az ítélet nélkül fogva tartottak mellett is felemelték a szavukat.

Szentmisével és ökumenikus imádságos találkozóval fejezték ki szolidaritásukat Bús Balázs mellett támogatói vasárnap Óbudán – számolt be róla a magyarnemzet.hu.

A volt óbudai polgármestert és a Nemzeti Kulturális Alap korábbi alelnökét az NKA-ügyben június végén tartóztatták le, azóta a szegedi Csillagbörtönben tartják fogva, különleges felügyelet mellett.

A „Te győzd le a rosszat a jóval” elnevezésű, Facebookon meghirdetett eseményt a Bús Balázs Baráti Közösség és a CitizenGO szervezte. QA szervezők szerint a kezdeményezés célja, hogy kiálljanak a Magyarországon ítélet nélkül fogva tartottak mellett.

A program augusztus 16-án, vasárnap 18 órakor kezdődött az óbudai Szent Péter és Pál főplébánia-templomban, ahol misét tartottak. Ezután 19 órától ökumenikus imádságos találkozó volt a templom előtti téren. Az eseményen részt vett Hankó Balázs fideszes képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter is.

Bús Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) egykori alelnökét június 25-én tartóztatták le egy hónapra, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával, miután kiderült, 17 milliárd forintot osztottak ki a választások előtt titokban, jellemzően kampánycélokból. Később egy óbudai korrupciós ügyben is meggyanúsították.

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