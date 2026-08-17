Női holttestet találtak egy debreceni víztározóban, ezt tudni az esetről

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a debreceni hivatásos tűzoltókat egy vízben lebegő test miatt riasztották a Vezér utca végéhez. Egy tűzoltó beúszott a tóba, majd egy hordágyként használt board segítségével a partra húzta a holttestet.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a történteket. A Debreceni Rendőrkapitányság munkatársai közigazgatási eljárás keretében tartanak helyszíni szemlét. A Haon.hu információi szerint egy nő holttestét emelték ki a vízből.