Országos Atomenergia Hivatal: nem muzsikált túl fényesen tavaly a Paksi Atomerőmű

A múlt évben 18 jelentésköteles esemény történt a Paksi Atomerőműben. Az elmúlt 10 évben ennél csak 2020-ban volt több (20 esemény) és egy alkalommal ugyanennyi – írja az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) adatai alapján a vg.hu.

A hivatal azonban kiemeli, hogy a 18 eseményből 17 skála alatti volt, ami a hétfokozatú nemzetközi INES veszélyességi skálán a nulla fokozatnak felelt meg. Az egyetlen, ezen kívüli esemény is 1-es fokozatot kapott, ez rendellenességet jelent, és sorozatos emberi hibák okozták. Egyes fokozatra a 2016-ig visszatekintő adatsorban nincs példa, ahogyan magasabbra sem.

Az említett 18 eseményből 4 darab a kiégett fűtőelemek pihentető medencéje hűtőkörének rendelkezésre állásához, 3 a főkeringtető szivattyúk mérőköreihez, 3 a szabályozó- és biztonságvédelmi rúd hajtásaihoz, 1 villamos hibához, 7 pedig emberi hibához köthető.

Továbbá 3-ról 6-ra nőtt 2024-hez képest az olyan események száma, amelyek úgynevezett reaktorvédelmi működéshez vezettek, de egyszer sem kellett az adott reaktor működését azonnal leállítani. Nagyon enyhén a munkavállalókat érő kollektív dózis is emelkedett (1,32-ről 1,4 sievert-re), de ez az érték továbbra is alacsonynak számít.

A hivatal beszámolója szerint a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT) négy jelentésköteles esemény is volt. Ez a tároló őrzi az atomerőmű elhasznált fűtőelemeit azok végleges tárolásáig. Itt a következő hibák történtek: