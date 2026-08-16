ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.02
usd:
313.75
bux:
150552.7
2026. augusztus 16. vasárnap Ábrahám
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szavazóurna, háttérben a magyar zászló.
Nyitókép: Getty Images

Lemaradt a tiszások által támogatott jelölt Mohácson

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Független jelölt, Horváth Ákos nyerte a Mohács 4. számú egyéni választókerületében augusztus 16-án megtartott időközi önkormányzati képviselő-választást. A 522 érvényes szavazatból 200-at kapott, ami a voksok 38,31 százaléka. A második helyen a VAN Közéleti Egyesület jelöltje, dr. Al-Emadné Balatinácz Marianna végzett 32,18 százalékkal.

Időközi önkormányzati képviselő-választást tartottak vasárnap Mohács 4. számú egyéni választókerületében. A választásra azért volt szükség, mert a körzet korábbi képviselője, Rózsahegyi Áron áprilisban országgyűlési mandátumot (Tisza Párt) szerzett, majd április 30-án lemondott önkormányzati képviselői tisztségéről.

A megüresedett képviselői helyért négy jelölt indult. A választáson Horváth Ákos független jelölt szerezte meg a legtöbb szavazatot: 200 voksot kapott, ami az érvényes szavazatok 38,31 százaléka.

Második lett dr. Al-Emadné Balatinácz Marianna, a VAN Közéleti Egyesület jelöltje 168 szavazattal, 32,18 százalékkal. Hegedűs Emese független jelölt 88 voksot, 16,86 százalékot szerzett, míg a Mi Hazánk jelöltje, Kiss Henrietta 66 szavazatot kapott, ami 12,64 százalékos eredményt jelent.

A négy jelölt között összesen 522 érvényes szavazat oszlott meg.

A végeredmény

  • Horváth Ákos – független: 200 szavazat, 38,31 százalék
  • Dr. Al-Emadné Balatinácz Marianna – VAN Közéleti Egyesület: 168 szavazat, százalék
  • Hegedűs Emese – független: 88 szavazat, 16,86 százalék
  • Kiss Henrietta – Mi Hazánk: 66 szavazat, 12,64 százalék

Horváth Ákos ezzel megszerezte a választókerület önkormányzati képviselői mandátumát. A helyi politikus a Facebook-posztjai alapján április 12-én örült az ellenzéki győzelemnek, most azonban a helyi tiszások által támogatott ellenfelét győzte le.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Lemaradt a tiszások által támogatott jelölt Mohácson

választás

mohács

tisza sziget

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bocs, véletlen volt, de..., kritikus napok jönnek Paksnál, kinyitnak egy zsilipet a Dunán

Bocs, véletlen volt, de..., kritikus napok jönnek Paksnál, kinyitnak egy zsilipet a Dunán

A Duna folyamatos apadása miatt emberfeletti munkával próbálják fenntartani a paksi atomerőmű két működő turbinájának vízellátását. A keddi és szerdai nap lesz a legkritikusabb, a szakemberek bárkák süllyesztésével és az RSD zsilipjének megnyitásával védekeznek.
 

Gyűjtenek Pakson

Nem csak a Duna, a Tisza is katasztrofális állapotban van, a búvárokat is bevetették Szolnoknál

VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Betelt a pohár a bankoknál: súlyos következményekre figyelmeztetnek a tervezett adóemelések miatt Londonban

Betelt a pohár a bankoknál: súlyos következményekre figyelmeztetnek a tervezett adóemelések miatt Londonban

Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója arra figyelmeztette John Healey brit pénzügyminisztert, hogy ne alakítson ki a bankok számára kedvezőtlenebb adókörnyezetet. A Wall Street egyik legbefolyásosabb vezetőjének telefonhívása a pénzügyi szektor átfogó lobbikampányának nyitánya az októberi költségvetés ismertetése előtt - jelentette a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
F1 Holland Nagydíj 2026: itt van minden fontos infó, a sprintfutam és a verseny időpontja Zandvoort, Hollandia helyszínen

F1 Holland Nagydíj 2026: itt van minden fontos infó, a sprintfutam és a verseny időpontja Zandvoort, Hollandia helyszínen

A több hetes nyári szünet végével hamarosan újra felbőgnek a motorok, a Forma 1-es világbajnokság mezőnye Zandvoort-ban, Hollandiában találkozik ismét a pihenő után.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump envoy Kushner meets Hamas leader to push Gaza peace plan

Trump envoy Kushner meets Hamas leader to push Gaza peace plan

The rare meeting comes a week after Israel rejected Donald Trump's peace plan for Gaza.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 16. 21:24
A Wekerle Sándor Lakásépítési program ösztönözni fogja a bérlakásépítést – ígéri a közlekedési és beruházási miniszter - a nap hírei
2026. augusztus 16. 21:00
Új uniós szabályok léptek életbe a csomagolásban – ez a legfőbb célja a jogalkotóknak
×
×