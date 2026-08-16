Lemaradt a tiszások által támogatott jelölt Mohácson

Időközi önkormányzati képviselő-választást tartottak vasárnap Mohács 4. számú egyéni választókerületében. A választásra azért volt szükség, mert a körzet korábbi képviselője, Rózsahegyi Áron áprilisban országgyűlési mandátumot (Tisza Párt) szerzett, majd április 30-án lemondott önkormányzati képviselői tisztségéről.

A megüresedett képviselői helyért négy jelölt indult. A választáson Horváth Ákos független jelölt szerezte meg a legtöbb szavazatot: 200 voksot kapott, ami az érvényes szavazatok 38,31 százaléka.

Második lett dr. Al-Emadné Balatinácz Marianna, a VAN Közéleti Egyesület jelöltje 168 szavazattal, 32,18 százalékkal. Hegedűs Emese független jelölt 88 voksot, 16,86 százalékot szerzett, míg a Mi Hazánk jelöltje, Kiss Henrietta 66 szavazatot kapott, ami 12,64 százalékos eredményt jelent.

A négy jelölt között összesen 522 érvényes szavazat oszlott meg.

A végeredmény

Horváth Ákos – független: 200 szavazat, 38,31 százalék

Dr. Al-Emadné Balatinácz Marianna – VAN Közéleti Egyesület: 168 szavazat, százalék

Hegedűs Emese – független: 88 szavazat, 16,86 százalék

Kiss Henrietta – Mi Hazánk: 66 szavazat, 12,64 százalék

Horváth Ákos ezzel megszerezte a választókerület önkormányzati képviselői mandátumát. A helyi politikus a Facebook-posztjai alapján április 12-én örült az ellenzéki győzelemnek, most azonban a helyi tiszások által támogatott ellenfelét győzte le.