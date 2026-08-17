ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.64
usd:
312.86
bux:
150403.83
2026. augusztus 17. hétfő Jácint
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Itamár Bengvír izraeli nemzetvédelmi miniszter, a Zsidó Erõ párt vezetõje a frakció heti ülését követõ sajtóértekezleten a jeruzsálemi parlamentben, a kneszetben 2026. június 22-én, az iráni-amerikai béketárgyalások elsõ fordulójának másnapján. Az izraeli média szerint Izrael dél-libanoni jelenlétérõl is tárgyaltak a Svájcban pakisztáni és katari közvetítéssel tartott elsõ fordulóban, Washingtonban pedig újraindulnak a közvetlen izraeli-libanoni tárgyalások.
Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

Döbbenetes kijelentést tett az izraeli belbiztonsági miniszter a gázai likvidálásokról

Infostart / MTI

Célzott likvidálásokkal naponta 30-40 ember meggyilkolását javasolta a Gázai övezetben Itamár Bengvír izraeli belbiztonsági miniszter.

A szélsőjobboldali politikus feltehetően a Hamász fegyvereseire és Izrael más ellenségeire utalt.

„Nem titok, hogy nem értek egyet a miniszterelnökkel” – mondta Bengvír arra utalva, hogy Izrael visszafogta a Hamász és más gázai célpontok elleni hadműveleteit, miközben nemzetközi erőfeszítések zajlanak Donald Trump amerikai elnök béketervének előmozdítására.

„Úgy gondolom, hogy célzott likvidálásokat kellene végrehajtanunk Gázában, minden éjjel 30-40 embert kiiktatva” – mondta az izraeli miniszter. „Nem csak azokat, akik közvetlen veszélyt jelentenek. Nem. Vannak ott olyan emberek, akik nem méltók az életre. Nem kellene élniük” – folytatta Bengvír. „Ők még csak nem is emberek” – tette hozzá.

Rom Braszlavszki, a palesztin Iszlám Dzsihád terrorszervezet korábbi túsza Október 8. címmel podcastot indított, amelynek első epizódjában Bengvirt szólaltatta meg.

Az ország egyik legbefolyásosabb politikusának tartott nemzetbiztonsági miniszter tagja a biztonsági kabinetnek, de nincs hatásköre a hadsereg felett, és nem adhat ki parancsot gázai csapásokra. Ugyanakkor ő irányítja a rendőrséget és az ország börtöneit, ahol több ezer gázai és ciszjordániai palesztint tartanak fogva.

Az interjúban a palesztinok tömeges kivándorlását, valamint a Gázai övezet izraeli betelepítését is szorgalmazta. Nemzetközi jogászok szerint ez etnikai tisztogatásnak minősülhet.

„Egész Gázát a miénknek tekintem„ – mondta Bengvir. „Ösztönözni kell a lehető legtöbb kivándorlást, el kell küldeni őket a saját országaikba, a terroristáknak pedig nincs kivándorlás, nincs semmi, csak egyenként meg kell ölni őket” – mondta.

A podcastban a több mint két éven át Gázában fogva tartott és kínzott Braszlavszki azt kérdezte Bengvirtől, hogy kivégezhetné-e személyesen fogvatartóját. „Hadd én legyek az, aki felakasztja” – kérte a szélsőjobboldali minisztert. „Saját kezemmel végzek ki minden terroristát Izraelben” – mondta a volt túsz. Bengvir erre azt válaszolta, hogy „felforgatná az egész világot”, hogy ezt lehetővé tegye számára.

Izraelben az év elején elfogadott törvény különleges katonai bíróság felállításáról rendelkezik a 2023. október 7-i támadások palesztin elkövetőinek ügyében. A vádlottakat többek között népirtással is megvádolhatják, amelyért halálbüntetés is kiszabható.

Noha Izraelben létezik halálbüntetés, de az ország történetében civil büntetőeljárás során csak egyetlen egyszer alkalmazták. A soá kivitelezésében kulcsszerepet játszó, végül Argentínában elfogott és Izraelbe szállított Adolf Eichmann náci háborús bűnöst ítélték halálra 1961-ben és végezték ki 1962-ben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Döbbenetes kijelentést tett az izraeli belbiztonsági miniszter a gázai likvidálásokról

belbiztonság

izrael

gázai övezet

szélsőjobb

hamász

palesztinok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Baranya Sándor vízmérnök: akár még ennél kevesebb víz is lehet majd a Dunában
Aréna-előzetes – adás: 18.00

Baranya Sándor vízmérnök: akár még ennél kevesebb víz is lehet majd a Dunában
Végre esik az eső a Duna vízgyűjtőjén, de ez csak napok múlva emeli meg a folyó szintjét Paksnál – mondta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában. Baranya Sándor vízmérnök, egyetemi docens hangsúlyozta, hogy a Dunán továbbra is rendkívüli a helyzet, és a következő években még ennél is rosszabb lehet.
Meg is indult az eljárás a buszos tömegszerencsétlenség sofőrje ellen

Meg is indult az eljárás a buszos tömegszerencsétlenség sofőrje ellen

Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen.
 

A mentőben vesztette életét az M3-ason történt busztragédia egyik áldozata

Új hírek az M3-ason történt tragédia túlélőiről

Egyetlen pillanatnyi elbóbiskolás a buszvezetői ülésben az erőhatások miatt is nagyságrendekkel veszedelmesebb – szakértő

Buszbaleset: négy Egerben ápolt sérült állapota súlyos

Lengyel bejelentés az M3-ason történt busztragédia kapcsán

Tragikus buszbaleset: még mindig vannak, akik nem tudják, mi történt a szerettükkel

VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Átlépte a lélektani határt a bolti lopásokból eredő veszteség Németországban

Átlépte a lélektani határt a bolti lopásokból eredő veszteség Németországban

Németországban először haladta meg a 3 milliárd eurót a bolti lopásokból eredő kiskereskedelmi kár, ami a Német Kereskedelmi Szövetséget (HDE) és a Német Rendőrszakszervezetet (GdP) közös fellépésre ösztönözte a szigorúbb büntetőjogi szankciók érdekében - írta az ESM Magazin.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rossz hír jött a tüdőrák elleni új csodafegyverről: azonnal leállította a vizsgálatokat a gyógyszeróriás

Rossz hír jött a tüdőrák elleni új csodafegyverről: azonnal leállította a vizsgálatokat a gyógyszeróriás

Egy független adatellenőrző bizottság javaslatára a gyógyszergyártó megszakítja a volrustomig és a kemoterápia kombinált alkalmazásának tesztelését.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US to reduce military drills with South Korea after it stayed out of Iran war

Trump says US to reduce military drills with South Korea after it stayed out of Iran war

Trump cites his "very good relationship" with North Korea's leader in deciding to downsize the exercises.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 17. 14:29
Erdogan tisztázta, mit gondol az EU-tagságról
2026. augusztus 17. 13:10
Trump: Irán semmilyen módon nem juthat atomfegyverhez
×
×