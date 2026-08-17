Döbbenetes kijelentést tett az izraeli belbiztonsági miniszter a gázai likvidálásokról

A szélsőjobboldali politikus feltehetően a Hamász fegyvereseire és Izrael más ellenségeire utalt.

„Nem titok, hogy nem értek egyet a miniszterelnökkel” – mondta Bengvír arra utalva, hogy Izrael visszafogta a Hamász és más gázai célpontok elleni hadműveleteit, miközben nemzetközi erőfeszítések zajlanak Donald Trump amerikai elnök béketervének előmozdítására.

„Úgy gondolom, hogy célzott likvidálásokat kellene végrehajtanunk Gázában, minden éjjel 30-40 embert kiiktatva” – mondta az izraeli miniszter. „Nem csak azokat, akik közvetlen veszélyt jelentenek. Nem. Vannak ott olyan emberek, akik nem méltók az életre. Nem kellene élniük” – folytatta Bengvír. „Ők még csak nem is emberek” – tette hozzá.

Rom Braszlavszki, a palesztin Iszlám Dzsihád terrorszervezet korábbi túsza Október 8. címmel podcastot indított, amelynek első epizódjában Bengvirt szólaltatta meg.

Az ország egyik legbefolyásosabb politikusának tartott nemzetbiztonsági miniszter tagja a biztonsági kabinetnek, de nincs hatásköre a hadsereg felett, és nem adhat ki parancsot gázai csapásokra. Ugyanakkor ő irányítja a rendőrséget és az ország börtöneit, ahol több ezer gázai és ciszjordániai palesztint tartanak fogva.

Az interjúban a palesztinok tömeges kivándorlását, valamint a Gázai övezet izraeli betelepítését is szorgalmazta. Nemzetközi jogászok szerint ez etnikai tisztogatásnak minősülhet.

„Egész Gázát a miénknek tekintem„ – mondta Bengvir. „Ösztönözni kell a lehető legtöbb kivándorlást, el kell küldeni őket a saját országaikba, a terroristáknak pedig nincs kivándorlás, nincs semmi, csak egyenként meg kell ölni őket” – mondta.

A podcastban a több mint két éven át Gázában fogva tartott és kínzott Braszlavszki azt kérdezte Bengvirtől, hogy kivégezhetné-e személyesen fogvatartóját. „Hadd én legyek az, aki felakasztja” – kérte a szélsőjobboldali minisztert. „Saját kezemmel végzek ki minden terroristát Izraelben” – mondta a volt túsz. Bengvir erre azt válaszolta, hogy „felforgatná az egész világot”, hogy ezt lehetővé tegye számára.

Izraelben az év elején elfogadott törvény különleges katonai bíróság felállításáról rendelkezik a 2023. október 7-i támadások palesztin elkövetőinek ügyében. A vádlottakat többek között népirtással is megvádolhatják, amelyért halálbüntetés is kiszabható.

Noha Izraelben létezik halálbüntetés, de az ország történetében civil büntetőeljárás során csak egyetlen egyszer alkalmazták. A soá kivitelezésében kulcsszerepet játszó, végül Argentínában elfogott és Izraelbe szállított Adolf Eichmann náci háborús bűnöst ítélték halálra 1961-ben és végezték ki 1962-ben.