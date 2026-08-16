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Betonkockát emel a Dunába a honvédség Airbus H225M típusú helikoptere a fenékküszöb építésének munkálatai során az MVM Paksi Atomerõmû közelében 2026. augusztus 15-én. Megkezdõdött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál az atomerõmû mûködésének fenntartásához szükséges dunai vízszint emelése érdekében.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Gyűjtenek Pakson

Infostart / MTI

A paksi Erzsébet szállóban kialakított fogadóponton várják vasárnaptól a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak - olvasható a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon.

Mint írták, Pakson szombat reggel kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, az első mérések a vízszint emelkedését mutatják.

Hozzátették, hogy a munkaterületen több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek dolgoznak egyszerre.

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Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
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Pedig az 1-est is kihúzták
2026. augusztus 16. 19:09
Bocs, véletlen volt, de..., kritikus napok jönnek Paksnál, kinyitnak egy zsilipet a Dunán
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