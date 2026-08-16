Gyűjtenek Pakson

Mint írták, Pakson szombat reggel kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, az első mérések a vízszint emelkedését mutatják.
Hozzátették, hogy a munkaterületen több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek dolgoznak egyszerre.
Mint írták, Pakson szombat reggel kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, az első mérések a vízszint emelkedését mutatják.
Hozzátették, hogy a munkaterületen több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek dolgoznak egyszerre.
Miközben Európát idén már az ötödik hőhullám sújtja, a vállalkozások egyre nagyobb gazdasági veszteségeket szenvednek el. A szélsőséges hőség okozta károk ugyanis jellemzően kívül esnek a hagyományos vállalati biztosítások fedezeti körén, így a biztosítottsági rés folyamatosan mélyül.
Elképesztő hajrával ért be Léon Marchand mögött a 16 éves magyar úszó, országos csúccsal és ezüstéremmel zárta a párizsi Eb-t.
Moscow also launched deadly strikes against Ukraine overnight, sparking fires across the capital Kyiv.