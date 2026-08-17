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2026. augusztus 17. hétfő Jácint
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A Ráckevei-Soroksári Duna-ág déli torkolatánál lévõ Déli zsilip (Tassi-zsilip) Tass közelében, a 1586-os folyamkilométernél 2026. augusztus 17-én. A zsilip megnyitásával pár centit emelkedhet a folyó vízállása Paksnál.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Paks – megnyitottak egy fontos zsilipet, nagyon bonyolult vízkormányzás zajlik

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Megnyitották a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét – közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal részéről Hajdu Hajnalka vezető hivatali főtanácsos.

Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook-oldalán tájékoztatott arról, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD) zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Duna-ágba másodpercenként, 2 centimétert nyerve így.

A zsilipnyitással kapcsolatban az InfoRádió Aréna című műsorában Baranya Sándor egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője elmondta: a zsilipnyitásra azért van szükség, mert a fenékküszöböt még építik, a Duna vízgyűjtőin hulló csapadéknak pedig majd csak 3-4 nap múlva lesz nálunk is érezhető vízszintemelő hatása.

A vízállás szempontjából legkritikusabb, most következő néhány napban a zsilipnyitás, illetve a Paksnál a vízbe süllyesztett bárkák vízszintemelő hatása fontos. A szakemberek arra folyamatosan ügyelnek, hogy a Ráckevei-Soroksári Duna-ág vizét a Dunából pótolják.

„Egy nagyon-nagyon bonyolult vízkormányzási műveletről van szó, ahol az RSD mentén élők valószínűleg 1-2 napig vízszintsüllyedést fognak tapasztalni, majd szinte azonnal, ahogy a Dunában megérkezik a nagyobb vízhozam, ez visszatöltésre kerül” – mondta Baranya Sándor.

Az Aréna teljes adása – mások mellett a paksi fenékküszöb építéséről, egy esetleges vízlépcső szükségességéről és számos tévhit eloszlatásáról – meghallgatható az InfoRádióban hétfő este hat órától, vagy megnézhető utána a YouTube-csatornánkon.

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2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
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