Paks – megnyitottak egy fontos zsilipet, nagyon bonyolult vízkormányzás zajlik

Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután Facebook-oldalán tájékoztatott arról, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, és a vízügyi szakemberek döntése nyomán hétfőn megnyitják a Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD) zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Duna-ágba másodpercenként, 2 centimétert nyerve így.

A zsilipnyitással kapcsolatban az InfoRádió Aréna című műsorában Baranya Sándor egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője elmondta: a zsilipnyitásra azért van szükség, mert a fenékküszöböt még építik, a Duna vízgyűjtőin hulló csapadéknak pedig majd csak 3-4 nap múlva lesz nálunk is érezhető vízszintemelő hatása.

A vízállás szempontjából legkritikusabb, most következő néhány napban a zsilipnyitás, illetve a Paksnál a vízbe süllyesztett bárkák vízszintemelő hatása fontos. A szakemberek arra folyamatosan ügyelnek, hogy a Ráckevei-Soroksári Duna-ág vizét a Dunából pótolják.

„Egy nagyon-nagyon bonyolult vízkormányzási műveletről van szó, ahol az RSD mentén élők valószínűleg 1-2 napig vízszintsüllyedést fognak tapasztalni, majd szinte azonnal, ahogy a Dunában megérkezik a nagyobb vízhozam, ez visszatöltésre kerül” – mondta Baranya Sándor.

Az Aréna teljes adása – mások mellett a paksi fenékküszöb építéséről, egy esetleges vízlépcső szükségességéről és számos tévhit eloszlatásáról – meghallgatható az InfoRádióban hétfő este hat órától, vagy megnézhető utána a YouTube-csatornánkon.