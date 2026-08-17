Komoly érvet mondott egy tudós a hamvasztás ellen

A halál utáni élet kérdése évszázadok óta foglalkoztatja az emberiséget, ám most a híres asztrofizikus, Neil deGrasse Tyson egy egészen különleges, fizikai megközelítéssel világított rá a végső búcsúra. A tudós az energia megmaradásának törvényére hivatkozva rámutatott: a halálunk után semmi sem vész el, csupán átalakul – olvasható a promotions.hu-n.

Miért tiltakozik a hamvasztás ellen?

Tyson határozottan ellenzi a hamvasztást, mert szerinte azzal drasztikusan megváltozik a testünk utógondozása.

Ha valakit elhamvasztanak, a benne rejlő energia infravörös sugárzás formájában, fénysebességgel száguld ki a világűrbe – számításai szerint

egy négy éve elhunyt ember energiája ma már az Alpha Centauri csillagrendszernél járhat.

Ezzel szemben a hagyományos temetés híve: szerinte a koporsós elhelyezés során a test természetes módon bomlik le, így a tápanyagokat a talaj mikrobái, baktériumai, valamint a növény- és állatvilág közvetlenül hasznosítani tudja.

A szakember úgy véli, a hagyományos temetéssel tudjuk igazán visszaadni a Földnek azt az energiát, amit életünk során felhasználtunk.