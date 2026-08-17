Orbán Viktorról készül dokumentumfilm

A portál cikke szerint az Orbán and Me (Orbán és én) című készülő alkotást a Szarajevói Filmfesztivál Cinelink Industry Days nevű szakmai fórumán mutatták be tegnap. Mint írták, a csehországi, jihlava-i nemzetközi dokumentumfilm-fesztivál szervezésében a Docu Talents From the East nevű program 2005 óta ad lehetőséget közép- és kelet-európai, forgatás vagy utómunka alatt álló dokumentumfilmeknek, hogy szakmai közönség előtt mutatkozzanak be, ennek keretében válogatták be Pigniczky Réka rendező projektjét hat másik készülő film mellett a szarajevói fesztivál szakmai fórumára. Hétfőn a legígéretesebb projektet díjjal jutalmazza a zsűri.

A jihlavai fesztivál honlapja szerint az Orbán and Me bensőséges politikai dokumentumfilm, amiben Pigniczky Réka, aki korábban már készített interjút Orbán Viktorral, a 2026-os magyarországi országgyűlési választás idején próbált meg újra beszélgetni az akkori miniszterelnökkel. Az alkotót az érdekli, hogyan változott Orbán demokratikus reformerből egyre inkább megközelíthetetlen vezetővé. A film az Orbánnal való interjú kísérletén és a rendező családján belüli vitákon keresztül vizsgálja a demokrácia törékenységét, a politikai megosztottságot, valamint hogy lehetséges-e a demokratikus megújulás Magyarországon.

Pigniczky Réka filmjei – például a Hazatérés című 2007-es debütálása – az emlékezet, az identitás, a hovatartozás és az emigráció témái körül forognak, gyakran az 1956-os forradalom örökségét használva kiindulópontnak.

Az Orbán and Me magyar-kanadai koprodukcióban, az 56films gyártásában valósul meg, producere Ugrin Julianna, aki 2026 júliusától a Nemzeti Filmintézet (NFI) ideiglenes igazgatósági elnöke is egyben.

A 32. Szarajevói Filmfesztivált augusztus 14. és 21. között rendezik meg.