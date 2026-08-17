Ránézett a hatóság a Szigetre, ezt találták az ellenőrök

A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszer-biztonsági előírásoknak. Az NKFH tájékoztatása szerint a fesztivál szervezése biztosította a teljes területen az ivóvízellátást, a vendéglátó vállalkozások pedig együttműködően vettek részt a hatósági ellenőrzésekben.

A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszer-biztonsági hiányosságokat az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket, és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomonkövethető termékek miatt, ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket – ismertette az NKFH.

A fesztivál szervezői, a hatóságok és az élelmiszer-vállalkozások együttműködése hozzájárult ahhoz, hogy a Sziget Fesztiválon a vendéglátás biztonságos és megfelelő körülmények között történjen - jelezte a fogyasztóvédelmi hatóság.

Az NKFH a jövőben is arra törekszik, hogy a nagy tömegeket vonzó rendezvényeken végzett ellenőrzésekkel hozzájáruljon a fogyasztók biztonságához és a vendéglátás megfelelő színvonalának fenntartásához – írták a közleményben.