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Lámpaerdõ a 32. Sziget fesztivál zárónapján az óbudai Hajógyári-szigeten 2026. augusztus 16-ra virradóan.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Ránézett a hatóság a Szigetre, ezt találták az ellenőrök

Infostart / MTI

A Sziget Fesztivál ideje alatt csaknem 120, a rendezvény területén működő vendéglátóhelyet ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a Pest Vármegyei Kormányhivatallal együttműködésben, az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak – közölte a hatóság hétfőn.

A vizsgálatok tapasztalatai alapján a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszer-biztonsági előírásoknak. Az NKFH tájékoztatása szerint a fesztivál szervezése biztosította a teljes területen az ivóvízellátást, a vendéglátó vállalkozások pedig együttműködően vettek részt a hatósági ellenőrzésekben.

A vizsgálat során feltárt kisebb élelmiszer-biztonsági hiányosságokat az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Több esetben a vendéglátóhelyek maguk jelezték a megtett intézkedéseket, és kérték azok utóellenőrzését. Néhány esetben volt szükség hatósági eljárás megindítására, elsősorban nem nyomonkövethető termékek miatt, ezekben az esetekben a szakemberek megtették a szükséges intézkedéseket – ismertette az NKFH.

A fesztivál szervezői, a hatóságok és az élelmiszer-vállalkozások együttműködése hozzájárult ahhoz, hogy a Sziget Fesztiválon a vendéglátás biztonságos és megfelelő körülmények között történjen - jelezte a fogyasztóvédelmi hatóság.

Az NKFH a jövőben is arra törekszik, hogy a nagy tömegeket vonzó rendezvényeken végzett ellenőrzésekkel hozzájáruljon a fogyasztók biztonságához és a vendéglátás megfelelő színvonalának fenntartásához – írták a közleményben.

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