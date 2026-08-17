Döbbenetes hazai eset: saját bombáit robbantotta sorra, az AI is segített neki

A robbanóanyagok és robbantószerek iránt érdeklődő férfi elhatározta, hogy a lakásán petárdát készít. A vádlott interneten nézte meg hogyan lehet házilag különféle puskákat, rakétákat és tűzijátékokat készíteni, valamint erről megkérdezett egy fejlett mesterséges intelligencia alapú csevegőrobotot is – derül ki a Debreceni Törvényszék közléséből.

Miután a férfi elhatározta, hogy otthonában valamilyen robbanó hatás kiváltására alkalmas házi rakétát vagy tűzijátékot fog készíteni, 2026. februárjában egy debreceni használtcikk-piacon vett egy karton petárdát, majd a robbantószerhez szükséges további hozzávalókat is beszerezte az internetről és egy hajdúböszörményi boltból. Ezután a férfi otthon négy petárdát is készített, az egyikbe kisebb acélgolyókat tett, majd a lakásának udvarán próbarobbantásokat végzett. A vádlott nem kísérletezgethetett sokáig, a rendőrség információk alapján 2026. március 25-én kutatást tartott a férfi házánál és lefoglalták a lőpor, valamint a robbantószerek előállításához szükséges anyagokat és szerkezeteket.

A robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés előkészületének bűntette miatt 2026. július 27-én meghozott büntetővégzésében a bíróság a büntetlen előéletű vádlottat 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette, a bűncselekménnyel összefüggésben lefoglalt eszközöket pedig elkobozta.

A büntetővégzés ellen nincs helye fellebbezésnek, de a kézbesítésétől számított 8 napon belül tárgyalás tartását lehet kérni. A bíróság a tárgyalás tartására irányuló kérelem esetén előkészítő ülést tart. A döntés még nem emelkedett jogerőre.