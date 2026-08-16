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Nyitókép: Taro Hama @ e-kamakura/Getty Images

Szakértő: nem véletlenül jár a Lufthansa Debrecenbe

Infostart / InfoRádió

Mint ismert, a kormány 5,5 milliárd forint forrást biztosít a debreceni, a Hévíz–Balaton és a Pécs–Pogány repülőtér működésére. Az InfoRádió a részleteknek kérdezett utána.

A szalloda.blog elemzése szerint a kormány ezzel csak időt nyer, hogy fejlessze a térségeket, amelyeknek az ipara és a turizmusa is profitálhatna ebből.

Pakuts Tamás, a blog főszerkesztője az InfoRádióban elmondta: kimaradt az idei költségvetésből a három vidéki reptérnek szánt támogatás, ezt pótolja most az új kormány. Ám az összeg csak arra elegendő, hogy ezek a repülőterek fel tudjanak lélegezni és a normális napi működésüket tudják folytatni biztonságosan anélkül, hogy embereket kellene elbocsátaniuk. Értékelése szerint ebből nagyon minimális karbantartás történhet csak meg, de semmilyen nagyobb beruházásra, vagy bármilyen olyan tevékenységre, ami egyébként előre vinné ezeket a repülőtereket – marketing vagy hasonlók – biztosan nem jut belőle.

Rámutatott: a szomszédos országok, Horvátország, Szerbia, Románia már régen felismerték, hogy a vidéki repülőterekre szükség van, és ezeket fejleszteni is kell. Ez a térségek iparára jó hatást gyakorolt. Magyarország viszont le van maradva, az egyetlen kivételnek Debrecent tartja.

„Nem véletlenül ment oda a BMW, nem véletlenül van ott a Texas Instruments, nem véletlenül mentek oda a kínaiak, nem véletlenül van olyan szerepe és súlya az egyetemnek – mert van egy olyan repülőtere, ahol rendszeres, menetrend szerinti utasforgalom van. Például

a Lufthansa most már napi szinten jár München és Debrecen között,

és ezzel kinyílt a világ Debrecen számára. Ugyanezt el lehetne érni a nyugat-magyarországi régióban, és Pécsnek meg pláne elengedhetetlen lenne” – fogalmazott, hiányolva a nyugat- és dél-magyarországi összefogást.

Persze egy repülőtér önmagában még nem turizmusfejlesztés, a két dolog összehangolást igényel. Maga a légikikötő jót tesz a gazdaságnak, és emellett a helyi turizmusnak is, a hajdúszoboszlói és a debreceni gyógyfürdő, a szállodák profitálnak ebből, de ez nyúlhatna még tovább a térségben, Eger, Miskolc környéke vagy Nyíregyháza is jól járhatna, csak jobban össze kellene fogni Pakuts Tamás szerint. Ennek ösztönzésében a megújuló turisztikai ügynökségnek lehetne szerepe.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Szakértő: nem véletlenül jár a Lufthansa Debrecenbe

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