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Erdõtûz a délkelet-spanyolországi Huelva tartományban fekvõ Niebla közelében lévõ Corumbel víztározó környékén 2026. augusztus 12-én. A hetedik napja égõ tûz mintegy 380 hektárt pusztított el.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alberto Díaz

Katona vesztette életét a tűz oltása közben Aragónia hegyeiben

Infostart / MTI

Egy spanyol katona vasárnap életét vesztette, miközben részt vett egy jelentős aragóniai erdőtűz oltásában – közölte a Spanyolország északkeleti régiójának vezetője.

Jorge Azcón, Aragónia autonóm közösség elnöke X közösségi oldalán részvétét fejezte ki a katonai sürgősségi egység altábornagyának a katona halála miatt, aki a Penas de Riglos-i tűzvész során vesztette életét.

Noelia Herrero, a spanyol kormány képviselője a régió fővárosában, Zaragozában elmondta, hogy a katona akkor vesztette életét, amikor

tűzoltóautója egy szakadékba zuhant az Oroel-hegy közelében, amely a hegyvidéki régió egyik csúcsa.

A regionális kormány tájékoztatása szerint a tűzoltóautó három további utasát különböző súlyosságú sérülésekkel kórházba szállították.

A tájékoztatás szerint Aragónia történelmének legnagyobb tűzoltói bevetését hajtja végre. A lángok közelednek a San Juan de la Pena két kolostorához, amelyek egy hegyvidéki, meredek területen magasodnak, és a régió jelképei. A legrégebbi kolostor története, amelyet a legenda a Szent Grállal köt össze, a 10. századra nyúlik vissza, és az aragóniai középkori királyság első uralkodóinak földi maradványait őrzi. Ez utóbbiakat csütörtökön biztonságba helyezték.

A kiszámíthatatlan szelek és a magas hőmérsékletek által jellemzett nehéz hét során a tűz mintegy 17,5 ezer hektárt emésztett fel, és a regionális kormány legfrissebb jelentése szerint több mint ezer embert kellett evakuálni a környező falvakból.

(Nyitóképünk illusztráció: Erdõtûz a délkelet-spanyolországi Huelva tartományban fekvõ Niebla közelében lévõ Corumbel víztározó környékén 2026. augusztus 12-én.)

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