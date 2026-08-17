Alaposan átírja az időjárást a hidegfront, heves zivatarok is kialakulhatnak

A front hatására napközben főként az északi és a nyugati tájakon már határozottan megnövekszik a felhőzet, és főként a nap második felében már kissé nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyek kelet felé haladnak – ezek inkább csak az esti, késő esti órákban jelennek meg a délkeleti, keleti országrészben, arrafelé várható a legtöbb napsütés – olvasható a HungaroMet hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében.

A záporok, zivatarok „nagyobb számban” várható előfordulása messze nem jelenti azt, hogy mindenhol fog esni! Ilyen típusú helyzetben szinte kivétel nélkül mindig nagyon egyenlőtlen, hektikus a csapadék eloszlása – kis területen belül is nagy különbségek lehetnek – emelik ki.

A déli szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és több helyen megerősödik – zivatarok környezetében átmeneti viharos lökések is előfordulhatnak – melyeket jégeső, felhőszakadás és viharos kifutószél kísérhet – jegyzi meg az Időkép, hozzátéve: a hevesebb viharokból lokálisan akár 15–20 mm-t meghaladó mennyiségű csapadék is hullhat, de mivel a záporok, zivatarok lokális jellegűek, így számítani kell arra, hogy amíg az egyik helyen alapos öntözést kapnak a földek, addig 5–10 km-rel arrébb egy csepp eső sem esik

Északnyugaton már csak 30 fok körül, míg az Alföld délkeleti részein még 35 fok fölött tetőzik a hőmérséklet.

A jelenlegi számítások szerint kedden kezdetben elsősorban északkeleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve egy-egy zivatarra, majd napközben már csak elszórtan fordulhatnak elő futó záporok, zivatarok. A hét második napján az északnyugati szél sokfelé élénk, erős lesz. Hajnalra a legtöbb helyen felfrissül a levegő, mindenhol megszűnik a kánikula.