Sós Csaba: mi pedagógiai kudarcot vallottunk Milák Kristóffal, de szerencsére nem mind

A Párizsban vasárnap este befejeződött Európa-bajnokságon a medencés csapat négy-négy arany- és ezüst-, valamint két bronzéremmel zárt, ezzel az ötödik helyen végzett az éremtáblázaton.

„Hosszú idő, 2018 óta először tényleg ez volt az év főversenye, amire mindenki készült, ráadásul nem is akárhogyan. Ennek megfelelően válogattuk össze a csapatot, és bár volt indulat velem szemben ennek kapcsán, de hangsúlyozom, hogy kilenc olyan szám volt, amiben az én szintemmel nem lehetett döntőbe jutni. Akik viszont teljesítettek a szintemet, azok ott is voltak a finálékban” – nyilatkozta az MTI-nek Sós Csaba, aki a kontinensviadalra való kijutáshoz szigorú szinteket állapított meg, a csapat pedig korábbi Eb-érmesekkel, illetve a korosztályos világversenyeken eredményesen szerepelt úszókkal egészült ki.

A francia fővárosban rendezett Eb-n világcsúcsok, Európa-rekordok születtek, több olyan szám is volt, amelyben látványos volt időben az előrelépés a párizsi olimpián elért eredményekhez képest, a szakember szerint ez természetes.

„Vannak apró és finom, kisebb változások, amik meglátszódnak az időeredményeken, de ezt sejteni lehetett előre. Folyamatosan dolgoznunk kell nekünk is, és megméretni magunkat. Nem féltem a magyar edzőket, mert a világ legjobbjai és van egy több mint fél évszázada működő rendszerünk, ami a fejlődés záloga” – fogalmazott Sós Csaba.

A magyar csapat legeredményesebb versenyzője Kós Hubert volt, aki három aranyéremmel zárt. A 200 méter hát olimpiai bajnoka fő számában minden idők második legjobb idejével, Európa-csúccsal győzött, emellett első embere volt a hatalmas országos rekorddal aranyérmes 4x100 méteres gyorsváltónak, a vasárnapi zárónapon pedig Cseh László 2009-es cáparuhás országos csúcsát megdöntve 200 méter vegyesen diadalmaskodott. 100 méter pillangón egyéni csúccsal negyedik lett, 200-on pedig ugyancsak élete legjobbjával hatodik.

„Biztos vagyok benne, hogy kétszáz háton például képes lesz majd a világcsúcsra, senki sem lesz hozzá közel az olimpián. Annak azért örülök, hogy ennyi mindent kipróbált ezen az Európa-bajnokságon, mert ez azt mutatja nekem, hogy Los Angelesben nem csak egy aranyéremre hajt majd. Az ő helye megkérdőjelezhetetlen a világelitben” – mondta a kapitány.

Kós mellett Milák Kristóf is parádésan teljesített a kontinensviadalon, hiszen minden számában (50 és 100 m gyors, valamint 50 és 100 m pillangó) megjavította az egyéni legjobbját. Milák 100 méter pillangón minden idők második legjobb idejével, Európa-csúccsal diadalmaskodott, az aranyérmes 4x100 méteres gyorsváltó befejező embereként repülőrajttal gyorsabb volt az aktuális világcsúcsnál, 100 méter gyorson bronzérme megszerzésekor a valaha volt tizedik leggyorsabb úszóvá lépett elő, 50 méter gyorson negyedik lett egyéni legjobbjával - négy századra az országos csúcsától –, 50 méter pillangón pedig a középdöntőben magyar rekordot állított fel.

„Vele kapcsolatban a legfontosabb dolog, hogy úszik. Mi pedagógiai kudarcot vallottunk vele, de úgy néz ki, hét és fél milliárd emberből most megtalálta azt az egyet, akivel együtt tud működni” – utalt a kétszeres olimpiai bajnok edzőjére, Szabó Álmosra.

Sós Csaba elmondta, a munka folyamatosan zajlik, mivel tíz és fél hónap múlva kezdődik a budapesti világbajnokság, kevesebb, mint két év múlva pedig az olimpia, utóbbi fényében például szeptemberben már felmérik az amerikai akklimatizációs edzőtábor helyszínét is.

Sós Csaba kedden az InfoRádió Aréna című műsorának lesz a vendége este hat óra után.