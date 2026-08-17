Havasi Bertalan kéri a „teljes pénzét”

Újabb levelet írt Havasi Bertalan, aki ezúttal arról számolt be, hogy állítása szerint nem érkezett meg határidőre a felmentési idejére járó illetményének havi összege – számolt be róla a levél címzettje, az index.hu.

A Fidesz kommunikációs igazgatója levelében azt írta, hogy az összegnek augusztus 5-ig kellett volna megérkeznie hozzá, az utalás azonban elmaradt.

Hozzátette, az előző két hónapban még rendben megkapta a neki járó összegeket.

A levél legélesebb részében Havasi Bertalan határidőt szabott a pénz kifizetésére. Közölte, hogy másnapig várja a neki járó összeget, méghozzá a törvényben meghatározott késedelmi kamattal együtt. Amennyiben ez nem történik meg, Havasi közlése szerint közigazgatási pert indít, emellett feljelentést tesz hivatali visszaélés miatt Magyar Péterrel, valamint a Miniszterelnökség valamennyi, az ügyben érintett döntéshozójával szemben.

Havasi Bertalan és Magyar Péter konfliktusa nem most kezdődött. A miniszterelnök májusban azonnali hatállyal felmentette Havasit, aki akkor közölte: a családi adókedvezménnyel együtt havi 1,3 millió forintos fizetésének hathavi összegéről van szó, és már akkor jogi eljárást helyezett kilátásba, amennyiben nem kapja meg a neki járó juttatásokat.

„Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni” – üzente akkor Havasi Magyar Péternek.