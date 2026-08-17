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Focilabda egy labdarúgópálya tizenhatos (büntetőterület) vonalán.
Nyitókép: Pexels.com

Hiába a mezőnyfölény és az emberelőny, elbukott a PSG

Infostart / MTI

A Bajnokok Ligája- és európai Szuperkupa-győztes Paris Saint-Germain labdarúgócsapata meglepetésre 1–0-ra kikapott a Lens gárdájától a francia Szuperkupáért rendezett vasárnap esti mérkőzésen.

A bajnok párizsiak és a kupagyőztes Lens találkozóját Florian Thauvin 32. percben szerzett találata döntötte el.

A múlt szerdán még az Aston Villa elleni európai Szuperkupa-mérkőzésen nyertes, legjobbjaik közül szinte mindenki szerepeltető fővárosiak a 39. percben emberelőnybe kerültek, de hatalmas mezőnyfölényük ellenére sem tudtak egyenlíteni.

A legutóbbi idényben bajnoki második, először kupagyőztes Lens története során első alkalommal hódította el a francia Szuperkupát, amelyet a 14-szeres győztes PSG négy egymást követő siker után nem tudott begyűjteni.

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