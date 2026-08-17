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Fesztiválozó fiatalok.
Nyitókép: Pexels

Ezért kellenek külföldi vendégek is a nagyobb hazai fesztiválokra a GKI igazgatója szerint

Infostart / InfoRádió

A nagyobb fesztiválok körülbelül 10 milliárd forint értékben járulnak hozzá a magyarországi GDP alakulásához – derül ki a GKI Gazdaságkutató legújabb elemzéséből. A vállalat szakmai igazgatója, Kolozsi Pál Péter az InfoRádióban elmondta: a külföldi látogatók jelentős exportbevételt hoznak az országnak.

A GKI egyik legfontosabb megállapítása az, hogy a nagy fesztiválok nemzetgazdasági szempontból is a kiemelkedő jelentőségű szektorhoz tartoznak, ami hozzájárul a gazdasági aktivitáshoz, a költségvetési vonzata is pozitív lehet.

Ehhez az kell, hogy külföldi látogatók érkezzenek, de ez több hazai fesztivál esetében is így van

– hangsúlyozta az igazgató.

Megvizsgálták a nagy fesztiválokat Magyarországon, öt fesztiválszervező megkeresésével. Kérdőíves kutatást végeztek, és ez alapján tettek egy gyors becslést.

A Sziget fesztivál számait elemezve – ami a legnagyobb magyar fesztivál – azt látták, hogy a rendezvénynek 10 milliárd forintos nagyságrendű hatása is lehet a GDP-re. Ez pedig azért lehetséges, mert az adatok szerint a látogatók fele külföldről érkezik. Vagyis az igazgató szavai szerint

egy olyan fesztiválon, ahol csak magyar látogatók vannak, ott a magyar nemzetgazdaság szempontjából nem beszélhetünk hozzáadott értékről.

Ám az a külföldi vendég, aki eljön egy fesztiválra, és kifizeti a belépőjegyet, és pénzt ad különféle szolgáltatásokért, olyan bevételt jelent az országnak, ami nem jelenne meg, ha ő nem jönne ide.

Az elemzésből kiderült: kérdőívek alapján maguk a fesztiválszervezők három nagy tételt emeltek ki.

  • Az első, hogy a költségeket milyen mértékben tudják áthárítani a fogyasztókra.
  • A második, hogy a látogatók mennyi pénzt tudnak szánni a fesztiválra.
  • És végül mennyire van összhangban a fesztiválok teljes gazdasági hatásával a támogatási és szabályozási környezet.

Az igazgató hangsúlyozta: amikor a fesztiválok gazdasági hatásairól gondolkodunk, akkor nemcsak a fesztiválszervező cégnek kell megnézni az eredménykimutatását, hanem figyelembe kell venni azt is, hogy számos más vállalkozó is részesül abból a gazdasági haszonból, amit ezek a fesztiválok, főleg a nagy nemzetközi fesztiválok nyújtani tudnak. Tehát itt egy jelentős kulturális, turisztikai, gazdasági értékteremtés történik – a kérdés az, hogy ezt hogyan tudjuk figyelembe venni, amikor ezekkel a fesztiválokkal kapcsolatban dönteni, szabályozni kell.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.

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