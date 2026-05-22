ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.39
usd:
308.71
bux:
130333.96
2026. május 22. péntek Júlia, Rita
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kálomista Gábor, a Thália Színház igazgatója beszédet mond a színház új játszóhelye, a Thália Télikert avatásán 2019. október 2-án.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Kálomista Gábor kiszáll, de nem mindenhonnan, és éles kritikát fogalmazott meg

Infostart / MTI

A producer távozik a Megafilm éléről, amelyet feleségére és alkotótársára, Helmeczi Dorottyára bíz, a Thália Színház ügyvezető igazgatói posztját azonban nem hagyja ott.

Kálomista Gábor cannes-i útjáról hazatérve hozta meg a döntést, hogy visszavonul az aktív filmezéstől, mert úgy gondolta, hogy „az ő neve ballaszt lenne” a cég vagy a produkciók számára – írta meg a 24.hu pénteken, a KözTér Youtube-csatornán megjelent beszélgetésre hivatkozva.

A producer a több mint egyórás interjúban többek között kritikát fogalmaz meg többek közt a magyar filmtámogatási rendszerről, a forráselosztások visszásságairól, és a szakmai párbeszéd hiányáról, valamint azt is elmondja, hogy

a szakmák közt nem volt átjárás, hanem sok-sok kiskirályság épült fel.

Demeter Szilárdnak, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) egykori vezetőjének a könnyűzenei szcénában végzett munkáját pedig egyenesen ámokfutásnak nevezi.

Kálomista Gábor az interjúban elmondta azt is, hogy abba a Fideszbe, amelybe ő régen bekerült, a vita és a kritika nem számított árulásnak, ezekért nem járt retorzió, nem úgy, mint később. Hozzátette: ezekről korábban azért nem beszélt nyilvánosan, mert a rendszer része volt, és azért dolgozott, hogy a rendszert belülről javítsa meg.

A jövővel kapcsolatban

arra számít, hogy egy teljesítményalapú, elszámoltatható, közönségalapú, politikamentes filmgyártás jön létre,

és az lenne a kívánatos, hogy „ne fordulhasson elő még egyszer az, hogy valaki besétál, producernek hirdeti magát, és különböző forrásokat mozgat meg emiatt egy ország”.

Ha ez lesz, abban a világban a Megafilm és a felesége kiváló filmeket fog készíteni a következő néhány évtizedben – fűzte hozzá.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kálomista Gábor kiszáll, de nem mindenhonnan, és éles kritikát fogalmazott meg

film

visszavonulás

kálomista gábor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jön a háromnapos hétvége, így lesz zárva minden – mutatjuk a részleteket

Jön a háromnapos hétvége, így lesz zárva minden – mutatjuk a részleteket
Szombaton „hagyományos” nyitva tartás, de várhatóan óriási roham lesz a boltokban, vasárnap-hétfőn pedig a boltok zárva lesznek – a szokásos kivételekkel, mint a benzinkutak, nonstop üzletek, dohányboltok, virágüzletek. Vigyázzunk az online rendeléssel is, jellemzően vasárnap és hétfőn csak ételt szállítanak ki! Kedden minden visszaáll a normál kerékvágásba.
Üzemi baleset Tiszaújvárosban – kétgyermekes családapa halt meg

Üzemi baleset Tiszaújvárosban – kétgyermekes családapa halt meg

Eloltották a robbanás utáni tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa halt meg, ketten súlyosan, heten könnyen megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István miniszter szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben.
 

Eloltották a tüzet, egy halott, egy életveszélyes sérült

Tiszaújvárosi robbanás – Sulyok Tamás államfő megrendült

Bejelentést tett a Mol a tiszaújvárosi tragédia kapcsán

Hegedűs Zsolt: a sérülteket Debrecenben és Miskolcon ápolják, a Honvédkórház készenlétben

VIDEÓ
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.22. péntek, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megkongatta a vészharangot a pápa, megkezdődött az emberi lét értelmének hanyatlása

Megkongatta a vészharangot a pápa, megkezdődött az emberi lét értelmének hanyatlása

A mesterséges intelligencia fejlődésével az emberi létezés értelme hanyatlását éljük meg, ami nem technológiai, hanem antropológiai kihívásnak számít - jelentette ki XIV. Leó pápa pénteken kiadás előtt álló enciklikája témáit ismertetve.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a hatalmas fordulat az ingatlanpiacon: tömegesen kezdik csökkenteni a lakások árait - most éri meg lépni a vevőknek?

Itt a hatalmas fordulat az ingatlanpiacon: tömegesen kezdik csökkenteni a lakások árait - most éri meg lépni a vevőknek?

A korábbi trendekkel szemben a kereslet visszaesett és a kínálat erősen bővült.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK scientists developing new Ebola vaccine that could be ready in months

UK scientists developing new Ebola vaccine that could be ready in months

The rare species of Ebola involved - known as Bundibugyo - kills around a third of those infected and has no proven vaccine yet.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 22. 15:32
Ünnepi változások a közlekedésben: minden hadra fogható szerelvényt bevetnek a MÁV-nál
2026. május 22. 15:08
A miniszter megnevezte az új felsőoktatásért felelős államtitkárt
×
×