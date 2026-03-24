Meghalt a Superman-filmek színésznője

Nyolcvankét éves korában elhunyt Valerie Perrine amerikai színésznő, akit 1975-ben Oscar-díjra jelöltek Bob Fosse Lenny című filmjében nyújtott alakításáért – írja a 24.hu.

A színésznő halálhírét egy filmkészítő barátja, Stacey Souther jelentette be, aki arra kérte Valerie Perrine tisztelőit, hogy adományozzanak pénzt a temetési költségekre. A barát elmondása szerint a színésznő végső kívánsága az volt, hogy a Forest Lawn temetőben helyezzék örök nyugalomra, de több mint másfél évtized Parkinson-kór elleni küzdelem után az anyagi tartalékai kimerültek.

Valerie Perrine-nél 2015-ben diagnosztizálták a Parkinson-kórt, és a betegséggel kapcsolatos tapasztalatairól Stacey Souther készített egy dokumentumfilmet, amelyet 2019-ben mutattak be.

Valerie Perrine revütáncosként kezdte karrierjét Las Vegasban, ahonnan egy tragikus balesetet követően távozott: fegyverkereskedő vőlegénye véletlenül szíven lőtte magát. Később Los Angelesben egy Jay Sebring nevű sztárfodrász párja lett, akit Charles Manson szektájának tagjai nem sokkal később meggyilkoltak Sharon Tate otthonában.

Valerie Perrine olyan filmekben kapott szerepet, mint Az ötös számú vágóhíd adaptációja, a The Last American Hero vagy a Lenny Bruce komikusról szóló életrajzi film, amelyben a szabad szájú főhős feleségét játszotta Dustin Hoffman oldalán.

Ezért az alakításért 1975-ben elnyerte a legjobb női alakítás díját a cannes-i filmfesztiválon, megkapta a BAFTA-t és Oscarra is jelölték.

Az 1970-es években a legnagyobb ismertséget a Superman-filmek hozták neki, amelyekben a Gene Hackman által alakított Lex Luthor barátnőjét, Eve Teschmachert játszotta. Valerie Perrine mások mellett szerepelt még Jack Nicholsonnal az Állj, határ! című, valamint Michael Caine oldalán A víz mindent visz című filmben is.