Fájdalmas posztot tett közzé Keresztes Ildikó, színésztársától búcsúzik

Zsolnay András hosszú pályafutása során több neves hazai teátrum, köztük a József Attila Színház társulatának is tagja volt. Karakterformáló készségét és szakmai alázatát kollégái és a közönség egyaránt elismerték - írja a blikk.hu.

Keresztes Ildikó szombat esti bejegyzésében mély fájdalmát fejezte ki a veszteség miatt. Az énekesnő felidézte közös színpadi emlékeiket, és kiemelte a színművész közvetlen, humoros személyiségét, akit a szakma egyik legkedvesebb kollégájaként jellemzett.

A színművész halála tragikus egybeesés az énekesnő számára, aki jelenleg is gyászidőszakát tölti, és betegsége utáni visszatérő koncertjére készül.