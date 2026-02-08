ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 8. vasárnap Aranka
Nyitókép: Pixabay

Fájdalmas posztot tett közzé Keresztes Ildikó, színésztársától búcsúzik

Infostart

Életének 73. évében, szombaton elhunyt Zsolnay András színművész. A művész halálhírét követően a kulturális élet számos szereplője, köztük Keresztes Ildikó énekesnő is közösségi oldalán emlékezett meg pályatársáról és közeli barátjáról.

Zsolnay András hosszú pályafutása során több neves hazai teátrum, köztük a József Attila Színház társulatának is tagja volt. Karakterformáló készségét és szakmai alázatát kollégái és a közönség egyaránt elismerték - írja a blikk.hu.

Keresztes Ildikó szombat esti bejegyzésében mély fájdalmát fejezte ki a veszteség miatt. Az énekesnő felidézte közös színpadi emlékeiket, és kiemelte a színművész közvetlen, humoros személyiségét, akit a szakma egyik legkedvesebb kollégájaként jellemzett.

A színművész halála tragikus egybeesés az énekesnő számára, aki jelenleg is gyászidőszakát tölti, és betegsége utáni visszatérő koncertjére készül.

