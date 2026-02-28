Indul a IV. Essentia Artis kiállítás és programsorozat a Pesti Vigadóban

A tavaszi művészeti esemény negyven programmal és minden eddiginél több, öt tematikus nappal várja az érdeklődőket február 28. és május 9. között. A IV. Essentia Artis részeként az építészet, a film- és fotóművészet, az irodalom, az ipar- és tervezőművészet, a képzőművészet, a népművészet, a színház, a zene és a művészetelmélet területén tevékenykedő alkotók mutatkoznak be – hangzott el az Essentia Artis sajtóeseményén.

Kiss János, az MMA alelnöke köszöntőjében úgy fogalmazott: a Magyar Művészeti Akadémiának egyfajta szolgálatot kell teljesítenie, „hinni kell a fiatalokban és támogatni kell őket”.

Az MMA ösztöndíjprogramja nemcsak az anyagi juttatásról, hanem ennél sokkal többről szól: ezek között a tehetséges fiatalok között ugyanis olyan kapcsolatok jöhetnek létre, amelyek felbecsülhetetlenek – hangsúlyozta Kiss János.

Csáji László Koppány, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének igazgatója hozzátette:

az Essentia Artis koncepciója az, hogy minden művészeti ág és a művészetelmélet is helyet kapjon ezen a „kis művészeti fesztiválon”.

A február 28-án kezdődő programsorozat tematikus napjaira a legkülönbözőbb korosztályok tagjait várják a Pesti Vigadóban – hangsúlyozta az igazgató, kiemelve, hogy az Essentia Artis „igazi közönségsikerré vált”, mivel látogatottsága évről évre növekszik.

Az érdeklődőket gazdag programkínálat, többek között filmes kulisszatitkok, fotóművészeti workshop, kézműves alkotások, nagykoncertek, valamint hangszerbemutató is várja az MMA székházában – sorolta Csáji László Koppány, aki beszámolt arról is, hogy a megközelítőleg két és fél hónapon át nyitva tartó kiállításban több csatornán is lehetőség nyílik magyar és angol nyelven tájékozódni részletes képfeliratok, QR-kóddal elérhető digitális tartalmak segítségével.

Az MMA MMKI írásos tájékoztatója szerint az iski Kocsis Tibor, Józsa Judit és Szalai Bálint kurátorok közös munkája nyomán rendezett kiállítás eredményeképpen

a látogató teljes képet kaphat az ötven év alatti kortárs magyar művészek alkotópályájáról, szellemi hátteréről és inspirációik forrásáról

az MMA székházának 6. emeleti kiállítótereiben.

Az idei művészeti seregszemle programkínálata kiemelt figyelmet fordít az ünnepekhez és jeles művészeti napokhoz kapcsolódó eseményekre. A szervezők célja, hogy ezek az alkalmak méltó módon, magas színvonalú, sokszínű művészeti programok révén váljanak emlékezetessé a közönség számára.

Az Essentia Artis kiemelt programjai között február 28-án Kerekes Emőke fotós workshopján a családok a tárgyakban rejlő történeteket fedezhetik fel a mobiltelefont kreatív alkotótársként használva; március 1-jén pedig az érdeklődők Országh Martin hangszerkészítő zenével tarkított előadásán vehetnek részt, amelyen a brácsának a népzenében betöltött szerepére is fény derül.

Március 5-én a hagyományos mesterségek és a népművészet kerülnek fókuszba a Mesterségem címere elnevezésű foglalkozáson; március 6-án Sándor László Sárkányok pediglen vannak! című előadása a középkori zene és szimbolika titkait tárja fel különböző zenei példákkal.

Március 28-án a SzínpadOn című egész napos programsorozat a színházművészet sokszínű világába invitálja a közönséget: a színpadon egymást váltja Cseke-Marosi Eszter népmesei bábos előadása, Adamovich Ferenc interaktív mozgáspedagógiai bemutatója, majd Csiby Gergely improvizációra épülő színészworkshopjába kapcsolódhat be a közönség. A VR-térben lehetőség nyílik mesefigurák vagy szuperhősök bőrébe bújni, a napot pedig Blaskó Borbála előadása zárja, amelyen a közönség Csontváry Kosztka Tivadar festői és Isadora Duncan táncművészeti világába nyerhet bepillantást.

A kiállítás és programsorozat május 9-én – a Pesti Vigadó Nyitott Ház rendezvényének keretében – irodalmi beszélgetéssel, a balatoni strandépítészetről szóló előadással, tárlatvezetéssel és a Bágyi Balázs New Quartet koncertjével zárul.

Az Essentia Artis programjai – melyekről részletes információk a www.essentiaartis.com oldalon találhatók –

néhány zenei program kivételével ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.

A tematikus programokra jelentkezők a tárlatot az esemény napján ingyenesen tekinthetik meg.