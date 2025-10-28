ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 28. kedd
Elhunyt Pallai Péter

Infostart

86 éves korában elhunyt Pallai Péter újságíró, jazz-szakértő, az InfoRádió korábbi szerkesztőbizottsági tagja.

Pallai Péter 18 éves korában, 1956-ban kényszerült elhagyni az országot. Először építőipari segédmunkásként dolgozott, majd a londoni egyetemen közgazdasági, valamint pedagógiai posztgraduális diplomát szerzett. Hét évig egy londoni gimnáziumban tanított, majd 1968-tól 1996-ig a BBC Világszolgálatánál dolgozott a magyar és angol nyelvű osztályon. Az aktuálpolitikai és dokumentumműsorok szerkesztése vagy vezetése mellett heti rendszerességgel készített jazzműsorokat is. 1996-tól 1999-ig a BBC budapesti irodavezetője volt.

Nyugdíjba vonulása után a budapesti Harmónia Jazzműhely alapítójaként nagy szerepet játszott a magyar jazzmuzsikusok londoni bemutatkozásának szervezésében, az angol–magyar zenei együttműködés előmozdításában. Több rádiós jazzműsort készített, társszerzője volt A jazz évszázada, valamint. az 1956-os forradalmat feldolgozó A szabadság hullámhosszán és a Némi demokráciától a népi demokráciáig című könyvnek. 2022-ben Aranytoll Életmű-díjat kapott a MÚOSZ-tól

A kétezres évek elején szerkesztőbizottsági tagként éveken át segítette az InfoRádió munkáját is.

Pallai Péter 2019-ben volt az InfoRádió Aréna című műsorának vendége, ahol Sárközi Mátyással együtt idézte fel a BBC magyar adásánál közösen töltött éveket.

Pallai Péter 2018-ban A jazz évszázada című kötetről beszélt Kerekes György társaságában az InfoRádió Aréna című műsorában.

2025. október 28. 11:14
