A Sziget után újabb patinás hazai fesztivál léte vált kétségessé

A Rockmaraton hazánk egyik legrégebbi fesztiválja, 1991 óta rendezik meg. Korábban Pécs mellett volt az állandó helyszín, 2015-tól kezdve pedig Dunaújváros ad neki otthont nyaranta.

A Sziget körüli bizonytalanságok után hétfőn a Rockmaraton szervezői is arról írtak Facebook-posztjukban, hogy kétségessé vált a rendezvény 2026-os megrendezése.

„A Rockmaraton több mint 30 éves története nem ér véget, azonban a jelenlegi zenei és fesztiválpiaci helyzet jelentős kihívásokat jelent” – írják a posztban, hozzátéve, hogy Magyarországon jelenleg számos fesztivál szünetel vagy szűnt meg végleg, ez pedig a piac bizonytalanságát jelzi.

A szervezők kiemelik, hogy az elmúlt években jelentősen megnövekedtek a költségek, olyannyira, hogy emiatt már mérlegelni kellett a rendezvény fenntarthatóságát. Leszögezik:

nem lehet a vendégekre terhelni a drágulást, de ők maguk sem tudják lekövetni a kigazdálkodást.

Posztjukban a szervezők hangsúlyozzák, hogy fontos számukra a fesztivál hiteles és felelős módon való működtetése mind a közönség, mind a fellépők szempontjából. A céljuk, hogy a Rockmaraton fennmaradjon, ezért „jelenleg a folytatás feltételeinek újratervezése zajlik”.

Addig is a közönség türelmét kéri a csapat, és ígérik, hogy folyamatosan új információkkal jelentkeznek majd.