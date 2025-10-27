Egyre kisebb az esély, hogy jövőre lesz Sziget fesztivál, már árusítani kellene a jegyeket

Továbbra is bizonytalan a Sziget fesztivál sorsa, egyre kisebb az esély a több évtizedes rendezvény fennmaradására. Múlt héten a várakozásokkal ellentétben a főváros tulajdonosi bizottsága nem bontotta fel a jelenlegi szervezővel a szerződést, emiatt a Fővárosi Közgyűlés októberi napirendjén ez a javaslat nem is szerepel – mondta az InfoRádióban Kiss Ambrus, a Városháza főigazgatója.

„A bizottság második alkalommal sem tudta támogatni azt a javaslatot, amely megszüntette volna az előző szervezőkkel a szerződést, és utat nyitott volna arra, hogy a Fővárosi Közgyűlés tárgyalhasson egy új Szigetről” – jelentette ki Kiss Ambrus, hozzátéve, hogy csak ez adna lehetőséget a helyzet jogi rendezésére. A főigazgató azt is elmondta, hogy miután az előző szerződés még nem zárult le, így nincs lehetőség arra, hogy a Közgyűlés döntsön a rendezvény sorsáról, azaz

a dolgok jelenlegi állása szerint jövőre nem lesz Sziget fesztivál.

Eközben a fesztivál közösségi oldalán a szervezők egy rövid posztban azt írták a követőiknek: „Az energiátok tartja életben a szabadság szigetét, 2026 pedig már mozgásba lendült. Maradjatok velünk!”

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester, a főváros pénzügyi és közbeszerzési bizottságának elnöke meghívására részt vesz a testület keddi ülésén Gerendai Károly, hogy a Sziget jövőjéről egyeztessen. A fesztivál alapítója a Magyar Hangnak megerősítette, hogy az ülésen a rendezvény gazdasági vetületeit ismerteti a bizottság tagjaival.

A tulajdonosi bizottság tagjai már kétszer szavazták le a megállapodás felbontását, miután a javaslatot sem a Fidesz, sem a Tisza képviselői nem támogatták.

Mind a két párt úgy gondolja, a fővárosnak garanciák kellenek arra, hogy nem esnek el a területhasználatért járó 200 millió forintos bevételtől.

Két héttel ezelőtt Karácsony Gergely jelezte, a Sziget bajban van. A főpolgármester erről az InfoRádióban is beszélt. Mint mondta, Budapestnek nagyon fontos kulturális és turisztikai értéke a Sziget, és ha egy új befektetői csoport szeretné folytatni, akkor a városvezetés szeretne velük megállapodni, szerény eszközeivel támogatni az újrakezdést.

Gerendai Károly az InfoRádióban hangsúlyozta, október végéig meg kell állapodni a jelenlegi tulajdonossal és meg kell teremteni a befektetői hátteret. „Már régen csúszásban vagyunk, hiszen árusítani kéne a jegyeket, fellépőket kellene lekötni” – emelte ki az alapító, hozzátéve, saját magának azt tűzte ki célul, hogy még októberben megegyezzen a jelenlegi tulajdonosokkal. Célja egyfelől megteremteni egy olyan befektetői hátteret, amivel a kockázatok mellett is megfelelő legyen a rendezvény finanszírozása. Megjegyezte, az igazi feladat annak az útnak a megtalálása lesz, amelyen haladva újra eredményessé lehet majd tenni a Szigetet fesztivált.

A főpolgármester a közösségi oldalán most azt írta: jelen állás szerint nem lesz Sziget, se fővárosi bevétel a közterület-használat után, se iparűzési adóbevétel a rendezvényből. Karácsony Gergely nem érti, hogy a fideszes és tiszás politikusok miért nem szavazták meg a szerződés megszüntetését, ezzel pedig meggátolták, hogy elkezdődhessenek az érdemi tárgyalások a rendezvény megmentéséről.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője a közösségi oldalán azt emelte ki, hogy a Sziget fesztivál nem csupán egy kulturális esemény, hanem Budapest egyik legjelentősebb exportcikke, miközben a helyiek is nagy számban szórakoznak ott. A fesztiválturisták százezreit vonzza ide, hatalmas gazdasági aktivitást generálva. Hozzátette, több százmillió forintnyi adóbevétel, szolgáltatói forgalom és nemzetközi figyelem kapcsolódik hozzá. „A kölcsönös hibáztatás helyett most valódi egyeztetésre van szükség” – hangsúlyozta Vitézy Dávid.