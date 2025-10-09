Zene, tánc, irodalom – műfaji kísérletek a Liszt Ünnepen

Az október 9. és 22. között, immár ötödik alkalommal megvalósuló, a műfaji sokszínűséget felvonultató fesztivál részeként könnyűzenei, irodalmi, képzőművészeti és mozgásművészeti események is várják az érdeklődőket

Liszt Ferenc a maga korának is egy olyan alkotója volt, aki bár a koncert pódiumon, mint zenész, a zongora mellett pedig mint zeneszerző teljesedett ki, de azért rengeteg minden foglalkoztatta; kifejezetten kereste az új dolgokat, szeretett kísérletezni, a saját határait feszegetni – mondta az InfoRádióban Szomolányi Janina, a Müpa fesztiválok operatív igazgatóját, hozzátéve: ennek szellemében kerül sor minden évben például a műfaji kísérletekre a fesztivál keretében.

A fesztivál névadója Liszt Ferenc, a programban azonban más zeneszerzők művei is felcsendülnek. A Zeneakadémián Balogh Máté és Fehér Renátó Tél, avagy a fal füle operájának az ősbemutatója lesz, Ladik Katalin és Balogh Eszter közreműködésével. Műfaji kísérletek is helyet kaphatnak; a Recirquel társulat idén egy immerzív attrakcióra készül a Millenárisnak a nagycsarnokában, és ennek az elő bemutatója lesz a fesztiválnak a része – ismertette Szomolányi Janina.

Mint mondta, minden napra jut egy-egy kiemelni való, köztük például Palojtay János a Gürzenich-Orchester Kölnnel fog egy színpadra lépni, és Andrés Orozco-Estrada fogja őket vezényelni. Lesznek kamarakoncertek: Lukas Ligeti egy koncerten a szerzői munkásságát, egy másik koncerten pedig a saját triójával a jazz muzsikáját fogja a hazai közönségnek bemutatni. Előad a Finzi Pasca társulata, a Nemzeti Táncszínházban készül az Artus a legújabb bemutatójára, de gondoltak az ifjúságra is: a Budapest Táncszínház a Toldi történetét fogja elmesélni táncban a Fesztivál Színháznak a színpadán – sorolta az operatív igazgató.

A további programok közül kiemelkedik az ingyenesen látogatható PONT Fesztivál a Múzeumkertben, ahol idén a szerb kultúra lesz terítéken.

További részletek itt.