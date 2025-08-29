Irodalmi szenzáció: különleges kéziratok kerültek elő a derék katonáról

A közlemény szerint Hasek világhírű szatirikus regényének, a Svejk, a derék katona kalandjai az első világháborúban című alkotás kéziratainak jelentős részéről van szó, amelyeket a szerző 1923-ban halála előtt írt, illetve diktált le munkatársának. A kéziratokat Hasek kiadója, Karel Synek hagyatékának feldolgozása közben találták meg. A kéziratokat most restaurálják és digitalizálják, majd hozzáférhetővé teszik a kutatók és az érdeklődők számára – jegyezte meg Michal Stehlík.

Objev ve fondech Literárního archivu Památníku národního písemnictví!

Skoro 90 let byla bez povšimnutí uložena větší část rukopisu Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války u dvorního nakladatele Jaroslava Haška – Adolfa a posléze Karla Synka.

Materiál čítající fragment II.… pic.twitter.com/CVApYpLr7K — Michal Stehlík (@MichalStehlik) August 28, 2025

A szöveg egy részét Hasek saját maga vetette papírra, míg egy másik részét pedig írnokának, Kliment Stepániknak diktálta le.

„Majdnem kilencven évig feküdt észrevétlenül a Svejk, a derék katona kéziratának nagyobbik része Jaroslav Hasek kiadójának, Adolf Synek, majd később fia, Karel Synek hagyatékában. Az anyag a regény második részének egy darabját, az egész harmadik részt és a negyedik rész egy darabját tartalmazza. A dokumentumra Karel Synek személyes hagyatékának feldolgozásakor találtunk rá” – írja Michal Stehlík közleményében. Karel Synek hagyatéka a Nemzeti Írásbeliség Múzeumában van elhelyezve.

A Svejk, a derék katona című regény a cseh irodalom egyik világszerte ismert és gyakran fordított alkotásai közé tartozik. Magyarul is többször megjelent és nagy népszerűségnek örvendett. Az első világháborút kifigurázó regényt többször meg is filmesítették. A könyv hagyományos illusztrációit az egyik legismertebb cseh festő, Josef Lada készítette. A regény befejezetlen Jaroslav Hasek halála miatt.

(Címlapképünk illusztráció.)