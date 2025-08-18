ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 18. hétfő
Készül a sült malac a Magyar Ízek Utcája gasztroprogramon az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepén a Várkert Bazárnál 2024. augusztus 20-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Indul a Szent István Nap legínycsiklandóbb része

Infostart / MTI

A nyitóhétvége után hétfőn is folytatódik a Szent István Nap programsorozat: a Retro Tabánban a Neoton sztárjai, a Vigadó téren többek között Szulák Andrea és Malek Andrea lépnek színpadra, megnyílik a Magyar Ízek Utcája és a Művészkert, és elkezdődnek a Csárdafesztivál színpadi programjai is.

A szervezők közleménye szerint a Vörösmarty téren megrendezett Csárdafesztiválon többek között a Fitos Dezső Társulat táncelőadása és a Magyar Banda koncertje várja a közönséget. Az esti program asztali muzsikával zárul, amelyet Duka Elemér és a Gipsy Chamber Orchestra szolgáltat.

A Magyar Ízek Utcájában az ételek és italok mellett a népzene és a mese is jelen lesz: a Huncut mesekoncert nyitja a napot, majd többek között fellép a HTM Band és a Vegas Show Band is.

A Retro Tabánban mások mellett a Back II Black, Hevesi Tamás és a Neoton koncertjein vehet részt a közönség. A Vigadó térre látogatók a Vigadó Pianón délután 14 órától este 22 óráig például Szulák Andrea és Malek Andrea koncertjét hallhatják, de további jazz és latin előadások is szerepelnek a programban.

A Millenárison a Művészkertben a nyitó napon Vecsei H. Miklós és a QJÚB Csoóri, Pilinszky, Radnóti című előadását tekinthetik meg az érdeklődők, akik üzenhetnek is egy évvel idősebb önmaguknak a Rejtő Jenő időkapszula segítségével.

További információ a szentistvannap.hu weboldalon és a Szent István Nap mobilapplikációban érhető el.

Szakértő: konfliktusai miatt Izrael számára kiemelt stratégiai színtérré vált Afrika

Vannak olyan afrikai arab országok, melyeknek politikai vezetése lát bizonyos előnyöket az Izraellel való együttműködésben, az utca embere viszont ezt sokszor nem tolerálja, mert inkább arra figyel, mi történik Gázában – mondta az InfoRádióban Fodor Márk Joszipovics. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorandusza ezzel együtt úgy véli, jelen helyzetben Izrael reputációja és legitimitása nem sérül olyan mértékben Fekete-Afrikában, mint a Nyugaton.
Be ne hódoljon Putyinnak! – Így könyörög most Európa Trump előtt

Ne hódoljon be Putyinnak – erre sürgetik Trump amerikai elnököt európai vezetők – a hétvégi, alaszkai amerikai-orosz csúcs után, ahol Vlagyimir Putyin a Donbász egészét kérte a békéért cserébe. Trump ma fogadja Zelensziij ukrán elnököt és valószínűleg alkukötésre sürgeti majd.
 

Állítólag Vlagyimir Putyin is engedett

Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Európai politikusok hada kíséri az ukrán elnököt Donald Trumphoz

Bombával megrakott autó vette célba a Krími hidat, állítják az oroszok

Borzasztó fegyvert vetnek be újabban az oroszok Ukrajnában

Atomerőműre támadtak az ukrán drónok az oroszok szerint

2025.08.18. hétfő, 18:00
Történelmi találkozón az egész világ szeme, a NATO-ra hajazó védelmet kaphat Kijev - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Miután pénteken Vlagyimir Putyin orosz vezetővel tárgyalt Donald Trump, a mai napon Volodimir Zelenszkijt fogadja a Fehér Házban az amerikai elnök. De nemcsak az ukrán államfő utazik ma Washgingtonba: tegnap Ukrajnát támogató európai csúcsvezetők sora bejelentette, ők is részt vesznek a kulcsfontosságú megbeszélésen. Steve Witkoff, Trump különmegbízottja vasárnap mindeközben arról beszélt, hogy az amerikai és orosz elnök pénteki találkozóján "robusztus" biztonsági garanciákról egyezett meg Ukrajna számára: Washington és Európa gyakorlatilag a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmet biztosíthat Kijevnek. A donyecki fronton ezzel párhuzamosan sikerekről számoltak be az ukrán védelmi erők, a vezérkar szerint kiűzték az orosz csapatokat Pokrovszkból és több Dobropillja környéki településről. Cikkünk folyamatosan frissül a legfrissebb fejleményekkel.

Országos Taxis Szövetség: óriási gond van a szakmában, tisztességtelen a verseny

Ezek a taxisok kiszolgáltatott helyzetben vannak, mivel kénytelenek elfogadni a flottacégek által diktált feltételeket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump rules out Ukraine reclaiming Crimea or joining Nato ahead of Zelensky White House talks

The leaders of the UK, France and Germany will accompany Ukraine's president for crunch talks on ending Russia's war.

2025. augusztus 18. 09:06
2025. augusztus 17. 11:16
