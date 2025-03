Dokumentumfilm készült Erkel Ferencről

Fekete-Dombi Ildikó, az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója felidézte, hogy tavaly májusban látták meg a Vidéki Múzeumok Szövetsége dokumentumfilm-készítői pályázatát, amelyre Szappanos Gábor történész kollégájuk készített szinopszist.

A korábban az Erkel Ferenc Emlékházat, jelenleg a gyulai várat vezető Szappanos Gábor elmondta, az volt a fő koncepció, hogy ne csak a nemzeti opera és különböző intézmények létrehozójaként mutassák be Erkel Ferencet, hanem koncentráljanak a kevésbé ismert fiatalkori, gyulai éveire, valamint az olyan különlegességekre, mint például a sakkhoz való viszonya.

Somogyváry Ákos, az Erkel Ferenc Társaság elnöke elmondta, hogy a forgatás tavaly júniusban kezdődött el. Felidézte, az ő javaslatára bővítették ki a koncepciót, hogy ne csak a gyulai éveket mutassák be a filmben, így forgattak Budapesten, Debrecenben, a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központban és a Magyar Zene Házában is. Hozzátette, sikerült rávennie Mécs Károlyt, hogy vállalja el a film narrátori szerepét, vele tavaly december 30-án készítették el a felvételeket.

A nemzet művésze február 26-án elhunyt, így "ez lett az utolsó alkotás, amelyet színművészként elkészített"

Váradi János, a film készítője elmondta, hogy a 80 perces filmben foglalkoznak azzal, hogy Erkel felmenői és leszármazottai között is sokan kerültek közel a zenéhez; ezt a vonalat egészen a mai korig, a most is élő utódokig követték. A megszólalók között szerepel mások mellett Batta András zenetörténész, a Filharmóniai Társaság elnöke, az Erkel Diák Ünnepek kapcsán Sós Judit, a gyulai polgármesteri hivatal munkatársa, de például Kocsis János, a gyulai Emlékház vezetője és Kónya István alpolgármester is.

Fekete-Dombi Ildikó elmondta, pénteken az Almásy-kastélyban zárt körben levetítik a filmet az alkotásban részt vevőknek, de a film rendezőjének kérésére - hogy az alkotást különböző szemlékre be tudják nevezni - egyelőre nem mutatják be nyilvánosan. Az MTI felvetésére Váradi János azt mondta, várhatóan ősszel mutatják be a filmet, és arról is tárgyal a forgalmazó, hogy a televízióban is levetítsék.

Fekete-Dombi Ildikó megjegyezte, az volt a céljuk, hogy oktató jelleggel, iskolákban is használhassák az alkotást, ezért készül majd belőle egy rövidebb, körülbelül félórás verzió is. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere a sajtótájékoztatón elmondta, a városnak régóta "az egyik legszebb küldetése" Erkel Ferenc emlékének az őrzése. Hozzátette, különösen örül annak, hogy a dokumentumfilm egy széles összefogás eredményeként jött létre.