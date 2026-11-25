Eddig az új könyveket a végső vásárló nem kaphatta meg 10 százaléknál nagyobb kedvezménnyel. Ez nem azt jelenti, hogy 10 százalékkal megkapta, de ennyi lehetett a maximális kedvezmény egy éven keresztül, 365 napig – magyarázta a korábbi szabályt Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke az InfoRádióban.

„Két évvel ezelőtt a könyvszakma képviselőit nem vonták be ennek a jogszabálynak a megalkotásába. Most a könyvszakmának határozott javaslata volt, amit áprilisban, rögtön az új kormány felállásakor megírtunk a parlamentnek, és folyamatosan lövöldöztünk az előző felelős minisztérium felé is, aminek az volt a célja, hogy a jogszabályt helyezzék hatályon kívül, mert a végrehajtásával olyan eredmények érkeztek a könyvszakma szereplői, a kiadók és a kereskedők felől is, hogy

a forgalomban visszaesés volt. Nem használt ez a szabály”

– mondta Gál Katalin, aki szerint a jogszabály eredeti célja az volt, hogy fenntartsák a magyar könyvkiadás sokszínűségét, mindenki hozzájusson mindenhez, a könyvesboltok ne legyenek kizárólag a könyvek leárazott, akciós helyei.

De ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy Magyarországon bizományos rendszerben áruljuk a könyveket. Vagyis betérve egy nagy könyvesboltba a polcokon feltöltött könyvek nem a kereskedő tulajdonai, hanem a könyv tulajdonosáé, vagyis a kiadóé – magyarázta, hozzátéve: ez azt jelenti, hogy egy bizományosi szerződés keretében egy adott árrésért pompáznak ott a könyvek, és a kiadó akkor jut a pénzéhez, amikor a könyv a vásárlók tulajdonába kerül, és ilyenkor az árréssel csökkentett árat kapja meg a kiadó. Tehát a kiadó árazza a könyvét. A kereskedő eladja, és részesül az eladási árból az árréssel, viszont a kiadó kapja vissza a pénzt.

„Itt a nagy probléma az, hogy a kiadó maga is szerepel mint kereskedő a való életben: majdnem minden kiadónak van webshopja, mindenki próbál előrendeléseket gyűjteni a megjelenő könyvéhez. És a különböző méretű kereskedőket és a különböző méretű kiadókat ugyanaz a szabály fogta, miközben a bizományosi rendszerben a bizományosi árrés a bolti árszázalékban mérődik. Tehát ebből azz árkorlátozásból valahogy nem jött ki az az eredmény, amiben örvendezni lehetett, hogy milyen jó a kiadóknak, milyen jó a kisboltoknak” – fogalmazott.

A mostani kormány azzal indokolja a változtatást, hogy így az olvasók nagyobb akciókkal vásárolhatnak majd, ami azért nem mindegy, mert jellemzően már 6-7 ezer forint körül van egy átlagos új könyv ára. Gál Katalin szerint

az olvasók így majd kedvezménnyel vásárolhatnak, de legalábbis változhat egy könyv ára egy éven belül is, ha felismeri a kereskedő és a kiadó, hogy más ütemben fogy, mint kellene.

„Azt szoktuk példaként mondani, amikor egy olimpiáról szóló könyv hirtelenjében megjelenik az olimpia táján. De fél év múlva már nem lehet olyan lelkesedéssel árulni a könyvet, mint eredetileg, az olimpia táján, viszont eddig nem nyúlhatott az árához a kiadó, ily módon a kereskedő se” – fogalmazott, hozzátéve: a másik dolog, hogy valószínűleg

a közvetlenül a kiadótól való vásárlás nagyobb fényt fog vetni a kisebb kiadókra is: lehet, hogy érdemes lesz körülnézni az elővásárlás és a vásárlás táján a könyv kiadójának a webshopján is, hátha ott jobb árat kap az olvasó.

Eddig ez a nagyon határozott jogszabály tulajdonképpen magát a piaci versenyt ölte meg, ugyanakkor súlyos szankciókat is ígért. A GVH ellenőrzése mellett nagyon durva büntetéseket is szabtak volna arra, ha nem tartja be a kiadó vagy a kereskedő a törvényt – tette hozzá.

Gál Katalin szerint a forgalom növekedésével lehet majd számolni, hiszen a nagyobb árengedmények talán több embert ösztönöznek majd olvasásra, könyvvásárlásra, és akkor ez lehet egy szép olvasásnépszerűsítési program is egyúttal.

A magyar könyvvásárlók nagyon árérzékenyek, de közeleg a karácsony, és a magas árak ellenére még most is a könyv a legelérhetőbb árú ajándék, a legnagyobb masszív kultúrahordozó, amit a fa alá lehet tenni – mondta Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette.