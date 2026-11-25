Magyar egyetem végzett a régió élén a 12 ország 155 felsőoktatási intézményét összehasonlító rangsorban, és hét magyar egyetem is bekerült a legjobb 35 közé – írja az Index.

A brit Times Higher Education (THE), amely a világ egyik legismertebb egyetemi rangsorát készíti, november 17-én először mutatta be a térség intézményeit külön összehasonlító listáját.

A rangsor első helyén a Semmelweis Egyetem végzett, megelőzve az észt Tartui Egyetemet és a prágai Károly Egyetemet. A hetedik helyet az Óbudai Egyetem szerezte meg, így

Magyarország két intézménnyel képviselteti magát a legjobb tíz között.

A magyar egyetemek további helyezései:

Debreceni Egyetem – 13. hely,

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) – holtversenyben 16. hely,

Szegedi Tudományegyetem – holtversenyben 30. hely,

Pécsi Tudományegyetem – 33. hely,

Budapesti Corvinus Egyetem – holtversenyben 35. hely.

A regionális összehasonlítás a THE 2027-es világrangsorának adataira épül, amely az oktatási és kutatási teljesítmény mellett többek között az ipari együttműködéseket és a nemzetközi kapcsolatokat is vizsgálja. A Semmelweis Egyetem a globális listán is jelentősen javított: a korábbi 272. helyről a 247. pozícióba lépett előre.